Bakan Kurum'dan İzmir depremi açıklaması: Hasar tespit çalışmalarında sona yaklaştık

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, kent genelinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından çalışmalar hakkında paylaşımda bulundu. Hasar tespit çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirten Bakan Kurum, "Binaların depremden kaynaklı hasarlarını dikkate alarak, binaları 6 farklı hasar derecesiyle sınıflandıran teknik ekiplerimizin hazırladığı envanterler ışığında İzmir'de deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz." dedi.

Bu arada Bakan Kurum'un paylaşımında İzmir'de acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısının 506, orta hasarlı bina sayısının 511, az hasarlı bina sayısının 5 bin 119 ve hasarsız bina sayısının 103 bin 785 olmak üzere toplamda 109 bin 921 olduğu bilgisini verdi.

(DHA)

