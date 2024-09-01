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  4. Bakan Kurum'dan o il için 'Bilim Kurulu' kararı! Rapor hazırlanmıştı: Harekete geçiliyor

Bakan Kurum'dan o il için 'Bilim Kurulu' kararı! Rapor hazırlanmıştı: Harekete geçiliyor

01.09.2024 13:00
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi’nde yaşanan toplu balık ölümleri ve yaygın kirliliği mercek altına aldı. Bakan Murat Kurum, bununla ilgili incelemeleri içeren raporlar hakkında Bakanlık yetkililerinden bilgi aldı. Toplantı sonrası İzmir Körfezi Bilim Kurulu Heyeti’nin oluşturulması kararlaştırıldı. Bilim Kurulu ilk toplantısını perşembe günü İzmir'de Bakan Kurum'un başkanlığında gerçekleştirecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, geçen hafta İzmir Körfezi’nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatmıştı. Bu kapsamda balık ölümlerinin gerçekleştiği bölge ve Körfez açıklarından deniz suyu numuneleri alınmıştı. Ayrıca, Bakanlığın Mobil Su ve Atıksu Laboratuvarı ile merkez ekipleri bölgeye gönderilmiş, Körfez’e deşarj olan 7 dereyle atık su kaynaklarında denetimler yapılmıştı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre balık ölümlerinin, sudaki kirlilik nedeniyle oksijen seviyesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı tespit edilmişti.

izmir körfezi inceleme (2)

İZMİR KÖRFEZİ BİLİM KURULU'NUN OLUŞTURULMASI KARARI ALINDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu incelemelerin sonuçlarına ilişkin Bakanlık yetkilileriyle toplantı yapıp İzmir Körfezi’nin son durumu hakkında bilgi aldı. Toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, İzmir Körfezi’ndeki son incelemelerle ilgili raporların detaylı sunumunu yaptı. Bakan Kurum, bu bilgiler kapsamında acil yapılması gerekenlerle ilgili yol haritası çıkarılması talimatını verdi. Bu kapsamda, ilk etapta bilim insanları ve yetkililerle birlikte İzmir Körfezi Bilim Kurulu’nun oluşturulması kararı alındı.

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ACİL EYLEM PLANI AÇIKLANACAK

Bilim Kurulu ilk toplantısını perşembe günü Bakan Kurum başkanlığında İzmir’de yapacak. Toplantıya ilgili kuruluşlar ve yerel yönetim temsilcileri de davet edilecek. Bu toplantıda İzmir Körfezi’ne acil ‘nefes’ sağlamak için yapılması gereken işlemleri içeren ‘Acil Eylem Planı’nın açıklanması bekleniyor. Bakan Kurum daha sonra Bilim Kurulu üyeleriyle Körfez’de de incelemelerde bulunacak. Bakan Kurum’un, Bakanlığın İzmir Körfezi’nde yaptığı araştırmaların raporlarında yer alan detayları da kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. (İHA)

SN. Murat Kurum Fotoğraf1 (2)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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İzmir Murat Kurum
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