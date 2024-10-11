Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e yanıt: 'Tavsiyem İzmir'e bak'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir programda konuştu. Bakan Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Hatay'ı depremden sonra yalnız bıraktılar" sözlerine yanıt verdi.

Bakan Kurum şunları ifade etti:

“Hatay sahipsiz değildir. Hatay bize emanettir. Oralara gelip selfie çekip ayrılanlardan değiliz. Verdiğimiz sözleri tutmak için çalışıyoruz.

Hiç kimsenin yersiz tartışmalarla bu mücadelemizi baltalamasına müsaade etmeyiz!

"TAVSİYEM İZMİR'E BAK"

Ne söz verdiysek onu yapmak için el ele verdik. Onun için Elazığ'ın Karamurat'ı, Malatya'nın hemşerisi, Kahramanmaraş'ın evladı olduk. Sen bir yere sahip çıkmak istiyorsan tavsiyem İzmir’e bak!”