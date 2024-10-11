HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e yanıt: 'Tavsiyem İzmir'e bak'

Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e yanıt: 'Tavsiyem İzmir'e bak'

11.10.2024 18:25
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Bakırköy'de silahla bir kadını öldüren kişi intihar etti

Bakırköy'de silahla bir kadını öldüren kişi intihar etti

İstanbul’da dehşete düşüren olay! Eline aldığı bıçakla sokakta yürüyen insanlara saldırdı

İstanbul’da dehşete düşüren olay! Eline aldığı bıçakla sokakta yürüyen insanlara saldırdı

Sokak ortasında arkasından sinsice yaklaşıp böyle vurdu

Sokak ortasında arkasından sinsice yaklaşıp böyle vurdu

İçerik devam ediyor
Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
11.10.2024 18:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik eleştirisi ile ilgili olarak "Ne söz verdiysek onu yapmak için el ele verdik. Onun için Elazığ'ın Karamurat'ı, Malatya'nın hemşerisi, Kahramanmaraş'ın evladı olduk. Sen bir yere sahip çıkmak istiyorsan tavsiyem İzmir’e bak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir programda konuştu. Bakan Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Hatay'ı depremden sonra yalnız bıraktılar" sözlerine yanıt verdi.

Bakan Kurum şunları ifade etti:

“Hatay sahipsiz değildir. Hatay bize emanettir. Oralara gelip selfie çekip ayrılanlardan değiliz. Verdiğimiz sözleri tutmak için çalışıyoruz.

Hiç kimsenin yersiz tartışmalarla bu mücadelemizi baltalamasına müsaade etmeyiz!

"TAVSİYEM İZMİR'E BAK"

Ne söz verdiysek onu yapmak için el ele verdik. Onun için Elazığ'ın Karamurat'ı, Malatya'nın hemşerisi, Kahramanmaraş'ın evladı olduk. Sen bir yere sahip çıkmak istiyorsan tavsiyem İzmir’e bak!”

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Murat Kurum
En Çok Okunan Haberler
Daha neler göreceğiz! Çaydan bile çıktı

Daha neler göreceğiz! Çaydan bile çıktı

AK Parti'den yeni vergi paketi! A’dan Z’ye hepsine geliyor

AK Parti'den yeni vergi paketi! A’dan Z’ye hepsine geliyor

Savcıya makamında tehdit! Skandal görüntüler ortaya çıktı

Savcıya makamında tehdit! Skandal görüntüler ortaya çıktı

Sur canisinden sonra yine İstanbul'da korkunç görüntüler! Akılalmaz savunma

Sur canisinden sonra yine İstanbul'da korkunç görüntüler! Akılalmaz savunma

Sonar'dan dikkat çeken anket! CHP, AK Parti ve MHP'nin toplam oyunu geçti

Sonar'dan dikkat çeken anket! CHP, AK Parti ve MHP'nin toplam oyunu geçti

Gebze'de onlarca hayvan telef edildi

Gebze'de onlarca hayvan telef edildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.