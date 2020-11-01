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Bakan Kurum'dan 'riskli' raporu verildiği iddia edilen binalarla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 21:42 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Doğanlar ve Rıza Bey Apartmanı’nda depremden önce riskli bina raporu verildiğine yönelik iddialar hakkında, "Doğanlar ve Rıza Bey Apartmanı’nda gelen herhangi bir riskli bina başvurusu bulunmuyor. Riskli bina başvurusu olsaydı tapuda riskli bina şerhi olurdu. Şu an tapusunda riskli bina şerhi yok. Dolayısıyla böyle bir tespit yapılıp, bakanlığımıza ya da il müdürlüğümüze böyle bir başvuru yapılmamış. Başvuru olduğu söyleniyor ama yok" dedi.

Bakan Kurum'dan 'riskli' raporu verildiği iddia edilen binalarla ilgili açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı önünde açıklama yaptı. Rıza Bey Apartmanı’nın yanındaki apartmanın yan yatmaya başlaması üzerine çalışmaların bir süreliğine durdurulmasıyla ilgili, "Enkaz arama kurtarma faaliyetleri esnasında arama kurtarma faaliyeti yapan arkadaşlarımızın da can güvenliği önemli. Yan tarafta ağır hasarlı binalar olduğu için onları da anbean lazer tarayıcılarla takip ediyoruz. Dolayısıyla orada, herhangi bir hareket veya yıkılma riski, enkazda arama kurtarma faaliyetlerini yapan arkadaşlarımızın can güvenliği riski açısından çok önemli. Rıza Bey Apartmanı’nın yanındaki iki apartmanın hasar tespit çalışmaları yapıldı. İki bina da ağır hasarlı. Yani yıkılma riski olan bina statüsündekiler. Dolayısıyla arama kurtarma çalışmalarını yaparken buraya kurduğumuz lazer tarayıcı ile sürekli bu binaları takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'RİSKLİ BİNA BAŞVURUSU YOK'

Bakan Kurum, Doğanlar ve Rıza Bey Apartmanı'nda depremden önce riskli bina raporu verildiğine yönelik iddialar hakkında konuşarak, "Şu anda amacımız enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarmak. Birlik beraberlik ne kadar yüksek düzeyde olursa çalışmalarımızın motivasyonu da aynı düzeyde hızlı olur. Doğanlar ve Rıza Bey Apartmanı’nda, gelen herhangi bir riskli bina başvurusu bulunmuyor. Riskli bina başvurusu olsaydı tapuda riskli bina şerhi olurdu. Şu an tapusunda riskli bina şerhi yok. Dolayısıyla böyle bir tespit yapılıp, bakanlığımıza ya da il müdürlüğümüze böyle bir başvuru yapılmamış. Başvuru olduğu söyleniyor ama yok. Bu konuda da riskli bina tespiti yapmak bakanlığımız yetkisinde. Vatandaşlarımızın, riskli olduklarını düşündükleri binaların başvurusunu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine yapmaları halinde gerekli tüm tahkikat yapılacaktır ve süreci vatandaşımızla beraber olmak suretiyle yapılacaktır. ‘Türkiye’nin her yerinde kentsel dönüşüm’ diyoruz. ‘Vatandaşımızın rızası ile dönüşüm’ diyoruz. İzmirimizin de bu noktada ihtiyacı olan tüm projelerde olacağız. Bakanlık olarak her türlü desteği vereceğiz. Doğanlar ve Rıza Bey ile ilgili riskli bina başvurusu söz konusu değil. Olsaydı, biz müdahil olurduk ve başvuru sonrası tapuya şerh koyardık. Riskli gördüğümüz binanın acilen boşaltılarak, yıkımını sağlardık. Bugün bunları konuşmanın, tartışmanın zamanı değil. Vatandaşlarımız enkaz altında yavrularını bekliyor. Çalışma arkadaşımın burada çocuğu var. Bizim odaklanmamız gereken konu bunlardır. Birlik ve beraberliğimizi sonuna kadar koruyalım. Bu işin siyaseti olmaz. Bu işin herhangi bir davası, polemiği olamaz. Çalışmalarımızı tek elden ve uyum içerisinde yürüteceğiz. Hiçbir alanımızda eksik yok. Eksiği olanları anında gideriyoruz" açıklamasında bulundu.

DHA

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