HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Kurum'dan sel bölgeleri için açıklama: 1 yıl içerisinde teslim edilecek

Bakan Kurum'dan sel bölgeleri için açıklama: 1 yıl içerisinde teslim edilecek

28.08.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu’nun Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop’un Ayancık ilçesinde inşa edilecek yeni dükkânların ve evlerin 1 yıl içinde vatandaşlara teslim edileceğini duyurdu.

Bakan Kurum'dan sel bölgeleri için açıklama: 1 yıl içerisinde teslim edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kastamonu’nun Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop’un Ayancık ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve AFAD ile birlikte inşa edeceğimiz yeni dükkânları 1 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

Bakan Kurum ayrıca, "Şehirlerimizde bir yandan yıkım çalışmalarımız devam ederken diğer yandan inşa süreçlerimizi başlattık. Yatay mimari esasıyla, zemin artı 3 - 4 katı geçmeyen yeni konutlarımızı en geç 1 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız" açıklamasında bulundu.

Detaylar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekne turunda denize giren kadına büyük şok! IsırıldıTekne turunda denize giren kadına büyük şok! Isırıldı
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Bugün ve yarın bu yollar trafiğe kapatılacakBugün ve yarın bu yollar trafiğe kapatılacak
Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu Sinop Murat Kurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

1 milyon lirayı toprağa 'gömdüler!'

1 milyon lirayı toprağa 'gömdüler!'

ABD duyurdu: DEAŞ/Horasan'ın elebaşını öldürdük

ABD duyurdu: DEAŞ/Horasan'ın elebaşını öldürdük

Aşı haritası değişti! İstanbul'un rengi maviye döndü

Aşı haritası değişti! İstanbul'un rengi maviye döndü

Evinin önünde bekleyen oğlunu balkondan öldürdü! Ormanda yakalandı

Evinin önünde bekleyen oğlunu balkondan öldürdü! Ormanda yakalandı

Hayat Bilgisi'nin sevilen karakteriydi! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali

Hayat Bilgisi'nin sevilen karakteriydi! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali

Dehşet saçmaya giderken dehşeti yaşadı!

Dehşet saçmaya giderken dehşeti yaşadı!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Taliban: Müzik de kadınların yalnız seyahat etmesi de yasak

Taliban: Müzik de kadınların yalnız seyahat etmesi de yasak

İlk asker kafilesi Kabil'den döndü

İlk asker kafilesi Kabil'den döndü

Şile'de dehşet! Cinayet anı kamerada

Şile'de dehşet! Cinayet anı kamerada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.