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Bakan Kurum’un korumaları kaza yaptı! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 14:58 | Son Güncelleme

Giresun'da yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koruma ekibi Çorum'da kaza yaptı. Aracın lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada 4 koruma yaralandı. Edinilen bilgilere göre,

Bakan Kurum’un korumaları kaza yaptı! Yaralılar var

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığında görevli polis memuru Ayhan B. yönetimindeki otomobilin Çorum-Samsun karayolunun 18. kilometresinde Eskice köyü kavşağında lastiği patladı.

Araç, su kanalını da aşarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü Ayhan B. ile araçta bulunan polis memurları Onur Ş., Eyüp P. ve İsmail N. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar da sağlık ekiplerine yardımcı oldu. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi alına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'un Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde dün akşam 1'i asker 4 vatandaşın hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgede bulunuyor.

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(İHA)

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