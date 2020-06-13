Bakan Mustafa Varank'tan Ali Babacan'a sert tepki!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'ın kapattığı Türk hesaplar üzerinden 'Utanç verici bir haber' yorumunu yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a sert bir tepki gösterdi.

Babacan sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Twitter bugün Türkiye'de 7.340 hesabı kapattı. Utanç verici bir haber. #TürkiyeTrollerleYönetilemez demeye devam edeceğiz." açıklamasını yapmıştı.

Twitter bugün Türkiye'de 7.340 hesabı kapattı.



Utanç verici bir haber. #TürkiyeTrollerleYönetilemez demeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/whGx6mDvRU — Ali Babacan (@alibabacan) June 12, 2020

BAKAN MUSTAFA VARANK'TAN SERT TEPKİ

Bu açıklamaya tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şunları ifade etti:

"Asıl utanç verici olan, karar gerekçesinde PKK ve FETÖ'yü koruyup kolladığını ilan eden Twitter'ın yanında durmaktır. Bu arkadaş istiyor ki; Türkiye, ABD'li şirketlerin, Batıdaki üniversitelerin sipariş raporlarıyla yönetilsin. Meraklısı gidip yabancı şirketlere biat edebilir."

Asıl utanç verici olan, karar gerekçesinde PKK ve FETÖ’yü koruyup kolladığını ilan eden Twitter’ın yanında durmaktır.



Bu arkadaş istiyor ki; Türkiye, ABD'li şirketlerin, Batıdaki üniversitelerin sipariş raporlarıyla yönetilsin.



Meraklısı gidip yabancı şirketlere biat edebilir. https://t.co/OMw5KElQCw — Mustafa Varank (@varank) June 12, 2020



