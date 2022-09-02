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Bakan Nebati'den ihracat rakamları açıklaması: Büyümeye devam ediyoruz

02.09.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İhracatımız ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artmıştır. İhracattaki artış oranı, ocak- ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Bakan Nebati'den ihracat rakamları açıklaması: Büyümeye devam ediyoruz

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz küresel koşullar, zayıf dış talep ve ABD doları lehine gelişen parite etkisine rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor. TİM verilerine göre ihracatımız ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artmıştır. İhracattaki artış oranı, ocak- ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 olarak gerçekleşmiştir. Böylece, yıllıklandırılmış ihracatımız ağustos ayı itibarıyla 250,8 milyar dolar seviyesine ulaşarak rekor tazelemiştir. Türkiye Ekonomi Modelimiz sayesinde, ihracat odaklı büyümeyle, ekonomimizi daha güçlü kılmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Nureddin Nebati İhracat

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