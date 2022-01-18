HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Bakan Özer'den öğretmenlere "yarıyıl tatili" çağrısı: İnanıyorum ki ödev vermeyecekler

Bakan Özer'den öğretmenlere "yarıyıl tatili" çağrısı: İnanıyorum ki ödev vermeyecekler

18.01.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarıyıl tatilinin başlamasına günler kala, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Cuma günü başlayacak olan yarıyıl tatili için öğretmenlere çağrı yapan Özer, "İnanıyorum ki öğretmenlerimiz öğrencilerimize ödev vermeyecekler, 2 hafta hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz dinlenecekler" dedi.

Bakan Özer'den öğretmenlere "yarıyıl tatili" çağrısı: İnanıyorum ki ödev vermeyecekler

Milyonlarca öğrencinin beklediği yarıyıl tatiline günler kaldı. Cuma günü başlayacak olan sömestr öncesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve öğretmenlere de çağrı yaptı.

Bakan Özer, Esenler "Tuna Eğitim Vadisi" temel atma törenine katıldı. Törene Bakan Özer'in yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da katıldı. Bakan Özer törende yaptığı konuşmasında, yarıyıl tatilinin Cuma günü başlayacağına dikkat çekerek, "Öğretmenlerimizden istirhamımız var. Öğrencilerimize bu 2 hafta içerisinde ödev vermesinler. Gerçekten öğrencilerimiz de özellikle yeni başlayan, eğitime yeni başlayanlar hariç, diğer öğrencilerimizin hepsi bu 1 yıllık aradan sonra özellikle ilk aylar gerçekten ciddi bir imtihan verdiler. Onun için bu 5 aylık yoğun eğitimden sonra onların da 2 hafta güzel bir dinlenmeye ihtiyaçları var. İnanıyorum ki öğretmenlerimiz öğrencilerimize ödev vermeyecekler, 2 hafta hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz dinlenecekler" dedi.

ce0b69084bfe7ec3b03bc44cdb81b4af

"15 BİN ÖĞRETMEN ATMASININ YÜZDE 50’SİNİ YANİ 7 BİN 500 ÖĞRETMENİ İNŞALLAH İSTANBUL’A VERECEĞİZ"

Bakan Özer, "İstanbul’daki eğitim yatırımlarını 2022 yılında tamamlamak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Şu ana kadar İstanbul’umuza 5 milyarın üzerinde eğitim yatırımını 2022 yılında verdik. Sadece okul yapma değil, aynı zamanda okulların içerisinin donanımının yapılması için ciddi bir şekilde destek veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu gibi 31 Ocak’taki 15 bin öğretmen atamasının yüzde 50'sini yani 7 bin 500 öğretmeni de inşallah İstanbul’a vereceğiz. Sadece İstanbul’da okullar yapmak değil, aynı zamanda öğretmen, insan kaynağı atamak, alt yapının güçlendirilmesi noktasında ciddi yatırımlarla desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Özer, "Mevcut eğitim yatırımlarının ötesinde 2022’de vermiş olduğunuz yatırımların ötesinde Esenler’de arsa bulun 20 tane ilave yatırım daha yapalım. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise neye ihtiyacınız varsa yeter ki bize arsa gösterin, biz hemen arsayı bulduğunuz anda inşallah her türlü destekle o süreçlerin tamamlanmasında sizlerin yanında olacağız." dedi.

9d42adb0fe4b36619ccd3987d8c114e9

"HENÜZ 5’İNİ AÇABİLDİK"

Vali Yerlikaya da törende bir konuşma yaparak, "İstanbul’umuzda 39 ilçemizde mükemmel okullar yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Mahmut Özer Hocamız, kıymetli Bakanımızın desteklerini biz yürekten hissediyoruz. Bu eğitim öğretim döneminde 36 okulu açmamız lazımdı. Henüz 5’ini açabildik, devam ediyoruz. İlk yarıyıl tatiline artık ramak kaldı. Henüz salgın bitmedi. Aşıyla büyük bir güç elde ettik. İlk yarıyıla geldik" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Türkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey donduTürkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey dondu
BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika… EYT ile ilgili müjdeli haber geldi! AK Partili isim açıkladı…

Son dakika… EYT ile ilgili müjdeli haber geldi! AK Partili isim açıkladı…

Son dakika... Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...

Son dakika... Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...

Fenerbahçe'ye piyango vurdu!

Fenerbahçe'ye piyango vurdu!

Öğrenci yurdunda korkunç işkence! Ağdayla kökünden kopardılar

Öğrenci yurdunda korkunç işkence! Ağdayla kökünden kopardılar

Zamlı maaş farkları hangi gün yatacak?

Zamlı maaş farkları hangi gün yatacak?

Merkez Bankası Genel Kurulu olağanüstü toplanıyor!

Merkez Bankası Genel Kurulu olağanüstü toplanıyor!

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Yeni PCR testi genelgesi!

Yeni PCR testi genelgesi!

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

MEB'den yarıyıl tatili için yeni karar! İlk kez kullanılacak

MEB'den yarıyıl tatili için yeni karar! İlk kez kullanılacak

Yanardağ patlaması sonrası tsunami alarmı

Yanardağ patlaması sonrası tsunami alarmı

15 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

15 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.