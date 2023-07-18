Bakan Özhaseki'den İstanbul açıklaması! 'Başka çaresi yok' diyerek duyurdu: 'Özeli bir birim kuracağız'

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki katıldığı canlı yayın programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki kentsel dönüşüm ile ilgili Bakan Özhaseki, "İstanbul için özel bir birim kuracağız başka çaresi yok" dedi.

Bakan Özhaseki'nin açıklamasından satır başları:

"İŞ YERLERİ İÇİN 250 BİN TL HİBE VERİLECEK"

"Depremzedelere Yerinde Dönüşüm projesi kapsamında Yapım ve Dönüşüm Ofisleri açıyor, bakanlığımızın denetiminde vatandaşlarımıza kendi evini yerinde dönüştürebilsin diye 500 bin lira hibe ve 500 bin lira faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. İş yerleri için 250 bin lira hibe verilecek.

Zeminde sorun yoksa 'Evini yerinde dönüştür' diyeceğiz. Her bir daire için de 500 bin lira hibe 500 bin lira da kredi veriyoruz. Bu sadece 100 metrelik brüt evler için.150 metrekareye kadar olan evler içinse 700 bin lira, 150 metrekareyi geçiyorsa 800 bin lira kredi veriyoruz. Bu kredinin ödemesi 2 sene ödemesiz 10 sene geri ödemeli ama sıfır faizli.

İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM: 'BAŞKA ÇARESİ YOK'

Şu ana kadar 1 milyon 207 bin müracaat var 200 bin bina ediyor bu. En çok riskli binalardan başlayarak yarısı bizden kampanyasını devam ettireceğiz. İstanbul için özel bir birim kuracağız başka çaresi yok. Yani İstanbul'da bu işi biraz daha pratikleştirecek bu tür engel çıkaranları aşabileceğimiz, çok hızlı davranabileceğimiz, işi insanların gönlüne bırakmayacağımız bir ortama doğru getirmek durumundayız.

5 nokta 8 milyon bağımsız birim var İstanbul'da. Risk taşıyan ne kadar birim var 1,5 milyon, 4'te 1'i risk taşıyor.

İstanbul'da rezerv alanlara bir an önce sağlam konutlar yapacağız. Etraftaki ilçelerde en riskli yapıları oraya taşıyacağız. Anadolu yakasında 150 bin konutluk, Avrupa yakasında da 200 bin konutluk yer tespit ettik. İstanbul'da rezerv alanlarda 350 bin konut yapacağız. Belediye Başkanlarının birinci işleri kentsel dönüşüm olmalı. "

