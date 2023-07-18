İmamoğlu'ndan o soruya kaçamak yanıt! Bakan Özhaseki ile görüşmesinin detaylarını anlattı: 'Büyük ilgi gösterdi, karşılık verdi'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İSKİ Bakırköy Yatırımları Tanıtım Programı'na katıldı. İmamoğlu, tanıtım programında konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. İmamoğlu'nun "İstanbul'da on binlerce yapının değişmek zorunda olduğu bir zaman diliminde bu işin altından bir seferberlikle kalkabiliriz. Bu hızla biz İstanbul'u 70-80 yılda dönüştüremeyiz. O zaman depremin ne zaman olacağını bilmediğimiz, kapıda beklediği bir ortamda çok acele etmemiz lazım" ifadeleri dikkat çekti.

BAKAN ÖZHASEKİ İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI! "BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ"

Bir gazetecinin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile yaptığı görüşmenin detaylarını sorması üzerine İmamoğlu şunları söyledi:

"İstanbul'da depremle ilgili başta dönüşüm olmak üzere birçok konuda, Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Özhaseki'yle verimli bir sohbet yaptık. Bu konuda bazı prensip kararları aldık. İş birliğimizi en üst seviyede geliştireceğimizi ve hatta depremle ilgili süreçlerin tek elden bir sistemle yönetilmesi konusunda bir deprem konseyi, deprem kurulu tariflemesiyle bir önerimiz olduğunu kendilerine ilettim. Daha önceki bakanımızla da bunu konuştuğumu ifade ettim. Bu konuyu kendine de aktarmamızın iyi olacağını, hatta bu hususta gerekiyorsa bir kısım kanun düzenlemeleri olması gerektiğini ve hatta çoklu kurumların bu konuda yetkili olmasının başta İstanbul olmak üzere dönem dönem kaos yarattığını, bir iş birliği içerisinde bütünlükçü bir sistemle ve şeffaf ve aynı zamanda halkın ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla bir modelin İstanbul'a hatta kapsayıcı bir biçimde Marmara'ya çok büyük fırsatlar sunacağını ifade ettik. Buna büyük ilgi gösterdi, karşılık verdi ve olumlu bir uzlaşmayla ayrıldık" dedi.

"DEPREMİN SİYASETİ, PARTİSİ OLMAZ"

"Ayrılırken de şu planlamayla ayrıldık" diyen İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın bakanımız bir çalışma stratejisi oluşturacaklar. Ve bizden de ilgili bu strateji çalışma grupları talep edecekler ve biz de bakanlığımızla çalışmak üzere görevlendireceğiz. Muhtemelen bu hafta kendilerinden bu anlamda bir dönüş bekliyoruz. Biz de hızlıca buna cevap vererek ortak masalarda ortak akılla çalışma kabiliyetini göstereceğimiz süreci başlatmayı umuyoruz. Zira hep söyledim, yine söylüyorum İstanbul'da on binlerce yapının değişmek zorunda olduğu bir zaman diliminde bu işin altından bir seferberlikle kalkabiliriz. Bu seferberliğin adı da tek başına bir ilçe belediyesi, bir büyükşehir belediyesi ya da bakanlık ya da bakanlıklar olamaz. Finans sektöründen bakanlığımıza, büyükşehir belediyesinden, valiliğimize, ilçe belediyelerinden, sivil toplum kuruluşlarına, hatta sektör gruplarına varıncaya kadar büyük bir iş birliğiyle İstanbul'u ayağa kaldırmayla mümkün olacağını ifade ettim. Hep söyledim herkes bir şeyler yapıyor ama bu hızla biz İstanbul'u 70-80 yılda dönüştüremeyiz. O zaman depremin ne zaman olacağını bilmediğimiz bu ortamda kapıda beklediği bir ortamda çok acele etmemiz lazım. Bakanımızın bu yaklaşımını çok umutla karşılıyorum. İnşallah en hızlı şekliyle işbirliği içinde omuz omuza depremin siyaseti, partisi olmaz. Omuz omuza hızlı kararlar alacak mekanizmalarla süreci çözüme kavuştururuz."

O SORUYU YANITSIZ BIRAKTI

Değişim adı altında açtığı internet sitesinin sorulması üzerine Ekrem İmamoğlu, "Teşekkür ederim. Bu konuya girmeyeceğiz' diyerek soruyu cevapsız bıraktı.

Hakkında açılan davaların sorulması üzerine ise İmamoğlu, "Dava konusu İstanbul'da hukuka dair söylenecek çok şey var. Hem şehrimizi hem ülkemizi hem siyasi ortamımızı değerlendirecek konuşmaları çok geçmeden, belki birkaç hafta içinde sizlerle oturur değerlendiririz" dedi.

(DHA)

