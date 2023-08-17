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Bakan Özhaseki net konuştu! 'Ağa gelmiş, hatırlı gelmiş, partili gelmiş... Yok öyle bir şey'

17.08.2023 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de bir dizi temaslarda bulundu. Ziyaretinde gazetecilere açıklama yapan Bakan Özhaseki "Taviz yok. Ağa gelmiş, eşraf gelmiş, hatırlı gelmiş, partili gelmiş. Yok öyle bir şey. Başkanlar dimdik duracak. Fay kırığının geçtiği yerde sağlı sollu 65 metrelik bir hatta bina koyamazsınız" dedi.

Bakan Özhaseki net konuştu! 'Ağa gelmiş, hatırlı gelmiş, partili gelmiş... Yok öyle bir şey'

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'de bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından karşılanan Bakan Özhaseki, daha sonra makamda gazetecilerde açıklamalarda bulundu.

"AĞA GELMİŞ, HATIRLI GELMİŞ, PARTİLİ GELMİŞ... YOK ÖYLE BİR ŞEY"

Fay kırığının geçtiği hat üzerine bina yapılmayacağını ifade eden Bakan Özhaseki; deprem bölgesinde yer alan 25 ilde imar yetkisini bakanlık olarak kendilerinin aldığını kaydetti. Bakan Özhaseki "Kaçak inşaat konusunda tavizi olmayan bir belediyecilik anlayışıyla buraya geldik. Çok şükür Kayseri'de böyle yıllarca yapılan belediyecilikle geldik. Bugün de vicdani rahatlık içerisinde söylüyorum; kardeşim fay kırıkları üzerine yapamazsınız. yaptırmayacağız. İmar yetkisini 25 yerde biz aldık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak biz yürütüyoruz deprem bölgelerinde. Taviz yok. Ağa gelmiş, eşraf gelmiş, hatırlı gelmiş, partili gelmiş. Yok öyle bir şey. Başkanlar dimdik duracak. Fay kırığının geçtiği yerde sağlı sollu 65 metrelik bir hatta bina koyamazsınız. Eğer oraya koyarsanız ne olur? Çelikten demiryolu raylarından da yapsanız onu aşağıdan onu bükecek kadar bir enerji geliyor. Her halükarda yıkılır. Zemin sıvılaşması olan yerlere ve zeminde sorun olan yerlere de yapılmayacak. En önemli şey de bu son depremde gördük; sıfır tolerans dediğimiz konu. Mühendislik hesaplarından başlayarak yapım safhasında, malzemede hiçbir şekilde noksanlık olmayacak. Eğer bunlara uyarsanız 9 şiddetinde bir deprem olduğunda bile güvenli bir şekilde evinizde oturabilirsiniz. Uymazsanız, bunun ceremesini hep birlikte çekeriz" dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Mehmet Özhaseki çevre ve şehircilik bakanı

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