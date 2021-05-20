Bakan Selçuk, "devam edeceğiz" deyip duyurdu

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, eğitim öğretim faaliyetlerine destek olmak amacıyla yıl içinde kazanım kavrama testleri, LGS için örnek sorular ve çalışma soruları, 5, 6 ve 7. sınıflar için beceri temelli testler, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için tekrar testleri, ilköğretim 2, 3 ve 4. sınıflar için çalışma soruları, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için ilk altı üniteyi kapsayan çalışma fasikülleri gibi çok çeşitli kaynağın hazırlanarak öğretmen ve öğrencilerle paylaşıldığı belirtildi.

Ortaokul öğrencileri için yıl içinde üniteler tamamlandıkça yayımlanan çalışma fasiküllerinin 7. ve 8. ünitelerinin "meb.gov.tr" ve "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinde erişime açıldığı bildirilen açıklamada, fasiküllerin 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, 8. sınıflar için T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük branşlarının her ünitesi için ayrı bir kitapçık olacak şekilde hazırlandığı kaydedildi.

Fasiküllerde çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme ve bulmaca gibi etkinliklere de yer verildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: