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Bakan Selçuk, "devam edeceğiz" deyip duyurdu

20.05.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul öğrencileri için kaynak oluşturacak çalışma fasiküllerinin 7. ve 8. ünitelerinin yayımlandığını bildirdi. Bakanlığın "meb.gov.tr" ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün "odsgm.meb.gov.tr" internet adresinde erişime açılan 41 fasikülde 3 bin soru yer alıyor.

Bakan Selçuk, "devam edeceğiz" deyip duyurdu

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, eğitim öğretim faaliyetlerine destek olmak amacıyla yıl içinde kazanım kavrama testleri, LGS için örnek sorular ve çalışma soruları, 5, 6 ve 7. sınıflar için beceri temelli testler, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için tekrar testleri, ilköğretim 2, 3 ve 4. sınıflar için çalışma soruları, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için ilk altı üniteyi kapsayan çalışma fasikülleri gibi çok çeşitli kaynağın hazırlanarak öğretmen ve öğrencilerle paylaşıldığı belirtildi.

Ortaokul öğrencileri için yıl içinde üniteler tamamlandıkça yayımlanan çalışma fasiküllerinin 7. ve 8. ünitelerinin "meb.gov.tr" ve "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinde erişime açıldığı bildirilen açıklamada, fasiküllerin 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, 8. sınıflar için T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük branşlarının her ünitesi için ayrı bir kitapçık olacak şekilde hazırlandığı kaydedildi.

Fasiküllerde çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme ve bulmaca gibi etkinliklere de yer verildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"8. sınıf düzeyinde 8 Türkçe, 4 fen bilimleri ve 4 T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük fasikülü olmak üzere 16 fasikül hazırlandı. 7. sınıf öğrencilerine yönelik 5 Türkçe, 2 fen bilimleri ve 2 sosyal bilgiler fasikülü olmak üzere 9 fasikül erişime açıldı. 6. sınıf düzeyinde 4 Türkçe, 2 fen bilimleri ve 2 sosyal bilgiler fasikülü olmak üzere 8 fasikül ve 5. sınıf düzeyinde ise 4 Türkçe, 2 fen bilimleri ve 2 sosyal bilgiler fasikülü olmak üzere 8 fasikül hazırlandı. Hazırlanan 41 fasikülde 3 bin soru yer alıyor."

"YENİ DESTEKLER SUNARAK YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ortaokul öğrencileri için bugüne kadar 317 fasikülün erişime açıldığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

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"Gençler, uzaktan eğitim sürecinde sizler için hazırladığımız destek çalışmalarına yenilerini ekleyerek kaynak desteğimizi büyütüyoruz. Bugün yayımladığımız 41 yeni fasikül ile birlikte kaynaklarımızdaki soru içeriği sayısı 23 bine ulaştı. Fasiküllerde soru türlerinin yanı sıra eşleştirme ve bulmaca gibi etkinliklere de yer verdik. Farklı soru türleri üzerinde deneyim kazanacağınız fasiküllerin çalışmalarınızı pekiştirmenizde yardımcı olacağına inanıyorum. Uzaktan eğitim sürecinde sürekli yeni destekler sunarak yanınızda olmaya devam edeceğiz."

(AA)

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Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çocukların eğitimi ne olacak sen ondan haber ver ne olacak bu çocukların eksikleri.okullari nasıl açabilir diye düşünmek yerine truzim diyorsunuz bu çocukların geleceği ne olacak nasıl toparlayacaklar başka Ülkelerde heryer kapanmış okullar en son kapanmış ve ilk önce açılmış amaç nedir burda çocukları okumaktan soğutmak ise zaten çocuk uzaktan eğitimle birşey anlamıyor hiç gelmesin diyin olsun bitsin yazık günah bu çocuklara

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