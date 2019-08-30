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Bakan Selçuk Japonya'ya gidecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 17:02 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1-2 Eylül'de Japonya'da G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Japonya'nın Matsuyama şehrine gidecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, G20 kapsamında Çalışma ve İstihdam Bakanları toplantısının 10’uncusu, dönem başkanlığını yürüten Japonya'da 1-2 Eylül 2019'da gerçekleştirilecek.

Toplantıya G20 üyesi ve davetli ülke bakanları, uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticileri ile sosyal taraf temsilcileri katılacak.

Türkiye'yi temsilen toplantıya katılacak Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Demografik Değişim" başlıklı oturumdaki konuşmasında Türkiye’deki çalışmalar hakkında bilgi verecek.

Selçuk, toplantı boyunca Tayland Çalışma Bakanı Chatu Mongol Sonakul, İngiltere İstihdam Bakanı Mims Davies, Avrupa Birliği Komiseri Marianne Thyssen, Senegal Çalışma, Sosyal Diyalog ve Kurumlarla İlişkiler Bakanı Samba Sy ve ISSA Başkanı Prof. Joachim Breuer ile ikili görüşmeler yapacak.

Selçuk ayrıca, Endonezya İşgücü Bakanı Muhammed Hanif Dhakiri ile de Mutabakat Zaptı imzalayacak.

Bakanlar toplantısının ardından kabul edilecek Bakanlar Bildirgesi, istihdam alanında yapılan çalışmaların nihai çıktısı olarak kayda geçecek.

Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı ilk kez 2010 tarihinde ABD’nin ev sahipliğinde yapıldı. Japonya'daki toplantıya bu yıl Hollanda, Senegal, Singapur, İspanya ve Tayland davet edildi.

G20, dünyanın en büyük 19 ekonomisi ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye ile Avrupa Birliği’nden oluşuyor.

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