HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Selçuk'tan EBA açıklaması: Şifre velinin cebine gönderilecek

Bakan Selçuk'tan EBA açıklaması: Şifre velinin cebine gönderilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2020 13:04 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) girişte internet altyapısının arka planında test çalışmaları yapıldığı için bazı sorunlar olabildiğini belirterek, "Bu sorunlar nedeniyle EBA şifresini almayan her öğrencinizin velisinin cep telefonuna çocuğuyla ilgili şifre gönderilecek." dedi.

Bakan Selçuk'tan EBA açıklaması: Şifre velinin cebine gönderilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Selçuk'un dün uzaktan eğitim süreciyle ilgili Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntülere göre Bakan Selçuk, velilere uzaktan eğitime ilişkin ayrıntılı bilgi verdi, soruları yanıtladı.

Uzaktan eğitime ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirten Selçuk, okulların ne zaman açılacağına ilişkin şu an bir karar bulunmadığını ifade etti. Selçuk, bu tarihi koronavirüsün yayılımı doğrultusunda Bilim Kurulu Kararı ile ülkedeki durumun belirleyeceğini söyledi.

'ŞİFRE VELİNİN CEP TELEFONUNA GÖNDERİLECEK'

Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) girişte bazı problemlerin yaşandığına işaret eden Selçuk, "İnternet altyapısının arka planında test çalışmalarını sürdürdüğümüz için bazı sorunlar olabiliyor. Bu sorunlar nedeniyle EBA şifresini almayan her öğrencinizin velisinin cep telefonuna çocuğuyla ilgili şifre gönderilecek." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni tedbirlerSağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni tedbirler
Yurt dışından gelen Türkler yurtlarda karantinaya alındıYurt dışından gelen Türkler yurtlarda karantinaya alındı
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
Anahtar Kelimeler:
eba Bakan Selçuk Uzaktan Eğitim

En Çok Okunan Haberler

Asker uğurlamada koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar

Asker uğurlamada koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar

2 milyon haneye 1000 TL destek

2 milyon haneye 1000 TL destek

Ruhani'den ABD halkına çağrı: İzin vermeyin

Ruhani'den ABD halkına çağrı: İzin vermeyin

Koronavirüse karşı yeni tedbirler

Koronavirüse karşı yeni tedbirler

Çukur'un Timsah Celil'i diziden neden ayrıldığını açıkladı!

Çukur'un Timsah Celil'i diziden neden ayrıldığını açıkladı!

Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu

Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu

İlginizi Çekebilir

Koronavirüsü çocuklar yaydı

Koronavirüsü çocuklar yaydı

Miraç Kandili'nde nasıl oruç tutulur?

Miraç Kandili'nde nasıl oruç tutulur?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

Aytaç Yalman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Aytaç Yalman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Diğer Haberler
Yurt dışından gelen Türkler yurtlarda karantinaya alındı

Yurt dışından gelen Türkler yurtlarda karantinaya alındı

Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken araştırma! İşte en güvenilir kaynak

Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken araştırma!

İstanbul'da emekli maaşını çeken yaşlı adama gasp dehşeti

İstanbul'da emekli maaşını çeken yaşlı adama gasp dehşeti

KKTC'de mültecileri taşıyan tekne yan yattı

KKTC'de mültecileri taşıyan tekne yan yattı

Koronavirüs yasağı çocuğu ailesinden ayırdı

Koronavirüs yasağı çocuğu ailesinden ayırdı

Antalya'da eski eş dehşeti! Arkasından gelip silahla vurdu

Bir çocuk annesi kadın gündüz vakti dehşeti yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.