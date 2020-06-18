Bakan Selçuk'tan LGS ile ilgili flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk AA Editör masasında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Selçuk, karnelerin nasıl dağıtılacağını açıklarken hafta sonu yapılacak LGS ile ilgili "Tüm senaryolara yönelik tedbirleri alıyoruz. Velilerin kaygısını aşan bir kaygıya sahip olmak zorundayız" diye konuştu.

Bakan Selçuk'un açıklamasından satır başları:

Okulları 19 Haziran'a kadar 3 haftalığına açsaydık, emin olun çok daha devasa sorunlarımız olacaktı.

(Yaz kitapları) Pazartesi, salı tanıtacağız. Hemen illerde, ilçelerde okullardan velilere ulaştıracağız.

TELAFİ EĞİTİMİ ZORUNLU MU?



31 Ağustos'ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimleri zorunlu değil.

(Kovid-19 salgınında yeni dalga ihtimali) Birçok senaryoya göre hazırlık var. Problem nereye doğru evrilirse, tedbir konusunda kararlıyız.

LGS AÇIKLAMASI



Tüm senaryolara yönelik tedbirleri alıyoruz. Velilerin kaygısını aşan bir kaygıya sahip olmak zorundayız.

(LGS kapsamındaki sınava girecek Kovid-19 tanılı öğrenciler) Bunun tedbirlerini aldık, ayrı binaları oluşturduk, hiç merak etmesinler.

(LGS kapsamındaki sınavın açık havada yapılması önerisi) Sınav güvenliği riske girerse sınavın tamamı boşa gider. Çok fazla risk var.



