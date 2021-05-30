Bakan Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak" mesajını paylaşmıştı. Bu paylaşım sonrasında telafi eğitimin nasıl olacağı merak edilmeye başlandı.

Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak.

#eğitimdetelafibaşlıyor — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 26, 2021

BAKAN SELÇUK'TAN TELAFİ EĞİTİMİ AÇIKLAMASI

Hürriyet'ten Fatih Çekirge'nin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimi, karneler ve okulların açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, telafi eğitimlerle ilgili durumun kabine toplantısı sonrasında bu hafta netleşeceğini belirtti. Karnelerin 2 Temmuz'da verileceğini belirten Bakan Selçuk, okulların sonbaharda eylül gibi açılacağını aktardı.

