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Bakan Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması

30.05.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Telafi eğitimi ne zaman başlayacak?' sorusuna kabine toplantısı sonrasında bu hafta netleşecek yanıtını verdi.

Bakan Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak" mesajını paylaşmıştı. Bu paylaşım sonrasında telafi eğitimin nasıl olacağı merak edilmeye başlandı.

BAKAN SELÇUK'TAN TELAFİ EĞİTİMİ AÇIKLAMASI

Hürriyet'ten Fatih Çekirge'nin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimi, karneler ve okulların açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, telafi eğitimlerle ilgili durumun kabine toplantısı sonrasında bu hafta netleşeceğini belirtti. Karnelerin 2 Temmuz'da verileceğini belirten Bakan Selçuk, okulların sonbaharda eylül gibi açılacağını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Karne Ziya Selçuk
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