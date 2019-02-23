Bakan Selçuk'tan kas hastası Yılmaz'a ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bursa'da yaşayan kas hastası Yıldız Yılmaz'ın evinde ziyaret etti.

Bazı programlar için kente gelen Selçuk, kendisini görmek isteyen kas hastası Yılmaz'ı kırmayarak Emek Mahallesi'ndeki evine gitti.

Ziyarette, Selçuk'a kendi yaptığı kara kalem tabloyu hediye eden Yılmaz, tablonun zorlukların üstesinden gelmeyi temsil ettiğini dile getirdi. Yılmaz, farklı teknikler kullandığı resimleriyle sergi açtığını, ayrıca resimlerinin yer aldığı "Umut Işığı" isimli bir kitabı da bulunduğunu anlattı. Kitabındaki hikayeyi ameliyata girmeden bir gün önce yazdığını aktaran Yılmaz, "Hikayeyi yetiştirmekteki amacım, eğer ameliyattan çıkamazsam aileme bir hatıra bırakmak istedim." diye konuştu.

Yılmaz, daha sonra kitabı imzalayarak Bakan Selçuk'a hediye etti. Yılmaz'ı dikkatle dinleyen Selçuk da "Bize umut oldun." dedi.

Daha sonra Emek semt pazarını gezen Selçuk, tezgahlara uğradı, pazarcılarla sohbet etti ve alışveriş yaptı.

