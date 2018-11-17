Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite öğrencilerine yönelik Sosyal Çalışma Programının, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda kamu kurum veya kuruluşlarında uygulanacağını bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, kadın ve genç istihdamının artırılmasının her zaman öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirterek, bu konuda birçok yeni uygulamanın hayata geçirildiğini, üniversite öğrencilerinin iş hayatı ile tanışması için "Sosyal Çalışma Programı" uygulamasının yürürlüğe sokulacağını ifade etti.

Üniversite öğrencilerinin çalışma hayatı ile tanışmasını sağlamanın, gençlere çalışma disiplini kazandırmanın, insani değerlerinin geliştirilmesini desteklemenin de hedefleri arasında bulunduğunu aktaran Selçuk, programla gençlerin hem toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda sunulan hizmetlere geçici süreyle katılacağını hem de cep harçlığını kazanacağını vurguladı.

Önümüzdeki yaz tatilinden itibaren uygulanmaya başlanacak Sosyal Çalışma Programı'na ilişkin düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Selçuk, programa ilişkin şu bilgileri paylaştı: