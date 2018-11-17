Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite öğrencilerine yönelik Sosyal Çalışma Programının, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda kamu kurum veya kuruluşlarında uygulanacağını bildirdi.
Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, kadın ve genç istihdamının artırılmasının her zaman öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirterek, bu konuda birçok yeni uygulamanın hayata geçirildiğini, üniversite öğrencilerinin iş hayatı ile tanışması için "Sosyal Çalışma Programı" uygulamasının yürürlüğe sokulacağını ifade etti.
Üniversite öğrencilerinin çalışma hayatı ile tanışmasını sağlamanın, gençlere çalışma disiplini kazandırmanın, insani değerlerinin geliştirilmesini desteklemenin de hedefleri arasında bulunduğunu aktaran Selçuk, programla gençlerin hem toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda sunulan hizmetlere geçici süreyle katılacağını hem de cep harçlığını kazanacağını vurguladı.
Önümüzdeki yaz tatilinden itibaren uygulanmaya başlanacak Sosyal Çalışma Programı'na ilişkin düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Selçuk, programa ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Üniversite öğrencilerinin faydalanabileceği program haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda kamu kurum veya kuruluşlarında uygulanacak. Programlar en fazla üç ay süreyle düzenlenebilecek. Program kapsamında gençler, doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında çalışma yapacak."
Programa yaz tatilinde derslerine devam eden veya zorunlu stajı olan öğrencilerin katılamayacağını ifade eden Selçuk, haftada 3 gün olarak uygulanacak programlar sayesinde gençlerin günlük asgari ücret düzeyinde gelir elde edeceğini aktardı.
Selçuk, gençlerin program dışındaki zamanlarda aileleriyle vakit geçirebileceğini, kişisel gelişimlerine katkı sunacak başka alanlara da yönelebileceklerini belirtti.
Bakan Selçuk, başvuruların gelecek yıl haziran ayından itibaren İŞKUR üzerinden alınacağını kaydetti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum