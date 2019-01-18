Bakan Selçuk'tan yarı yıl tatili paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarı yıl tatilinde öğrencilerden yeni hayaller kurmalarını ve yeni yerler görmelerini istedi.

Selçuk, yarı yıl tatili dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Mola denince sıklıkla dinlenmenin algılandığını hatırlatan Bakan Selçuk, oysa denizcilerin "mola" dediklerinde hareket ettiklerini belirtti.

Selçuk, mesajında şunları kaydetti:

"Halatların bağlandıkları yerden fora edilmesine, çözülmesine denizciler 'mola' diyorlar. Yani hareket ondan sonra başlıyor. Bugün biz de bütün öğrenciler için hep beraber 'mola' dedik. Bizim verdiğimiz bir ödev yok ama sizin yapacak çok şeyiniz var. Yeni hayaller kurun, yeni birilerini tanıyın, görmediğiniz yerler görün, bilmediğiniz şeyler öğrenin, kendinizi dinleyin, kendi sesinizi duyun. Bunlardan daha anlamlı on beş tatil ödevi düşünemiyorum. Evet, halatlar çözüldü. Şimdi bütün denizler sizin, yol sizin, yolculuk sizin."

