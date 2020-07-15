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Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adını okurken gözyaşlarına hakim olamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 23:48 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 51 kişinin şehit düştüğü Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'nda şehitlerin isimlerini okurken gözyaşlarına boğuldu.

Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adını okurken gözyaşlarına hakim olamadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki anma törenin ardından Gölbaşı ilçesindeki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı yerleşkesine geçti. Buradaki anma töreninde şehit fotoğraflarının önüne karanfil bırakan Bakan Soylu, daha sonra programa katılan şehit aileleri ve gazilerin masalarını gezerek sohbet etti.

BAKAN SOYLU GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde burada 44'ü Özel Harekat, 7'si Havacılık Dairesi Başkanlığından olmak üzere 51 kişinin şehit düştüğünü hatırlatan Bakan Soylu, şehitlerin isimlerini okuyarak yoklama aldı. Bakan Soylu, şehitlerinin isimlerin okurken gözyaşlarına hakim olamadı.

'PKK'YA OPERASYON ÜZERİNE OPERASYON YAPIYORUZ'

Daha sonra konuşmasına devam eden Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet diledi. Soylu, "Onları aramızdan ayrılarak bizi eksiltmediler, bilakis bizi bereketlendirdiler. Bize güç, kuvvet verdiler. 15 Temmuz'dan sonra bu ülkeye hep beraber bakalım. O meczubun, ahlaksız beddualarının hiçbiri tutmamıştır. Özel Harekat Başkanlığımız 15 Temmuz öncesi 6 bin kişiydi bugün 23 bin. Emniyet teşkilatımızın, jandarmamızın, sahil güvenlik komutanlığımızın tamamı öyle. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sınır ötesinde operasyon üstüne operasyon yapıyor. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatında hiç kimse yanımıza yaklaşamadı. Jandarmamız, polis özel harekatımızla birlikte PKK'ya operasyon üzerine operasyon yapıyor. Libya'da biz varız, Doğu Akdeniz'de biz varız. Mühendislerimiz, işçilerimiz, insansız hava araçlarını, helikopterlerimizi üretip terörle mücadeleye omuz veriyor. Doktorlarımız, dünyanın aciz kaldığı virüs mücadelesine karşı ayakta. Koskoca gelişmiş ülkeler bir bez maske için korsanlık yaparken bu ülkede hiçbir şeyin sıkıntısı çekilmedi. Bu devletin jandarması, polisi, memuru, vatandaşının kapısına kadar market alışverişini götürdü. Şimdi birisi bana söylesin, 15 Temmuz bizden bir çakıl taşı koparabilmiş midir, bizi fakirleştirebilmiş midir, bizi aciz, bizi güçsüz kılabilmiş midir? Hayır sadece içimizi acıtmıştır" dedi. (DHA)

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