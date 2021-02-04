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Bakan Soylu '15 Temmuz’u FETÖ yapmadı' ifadesiyle neyi kastettiğini açıkladı

04.02.2021 08:54 | Son Güncelleme:
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Bakan Soylu '15 Temmuz’u FETÖ yapmadı' ifadesiyle neyi kastettiğini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir televizyon programında söylediği "15 Temmuz’u FETÖ yapmadı" ifadesi gündem yarattı. Muhalefetten tepkiler peş peşe gelirken Bakan Soylu, bu cümlesiyle neyi kastettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Haber Global ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlarken kullandığı ifadeler gündem yarattı.

Bakan Soylu, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili yaptığı dğerlendirmede "FETÖ mü yaptı 15 Temmuz'u? Candaş Bey, 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı, bizi rahat bırakmazlar. Ancak ayakta sağlam durursanız rahat olursunuz, bu kadar basit" dedi.

Devamında program sunucusu Candaş Tolga Işık'ın "FETÖ yapmadı ne demek?" sorusuna cevap veren Soylu "Sadece FETÖ mü yaptı dedim, destekçileriyle birlikte yaptı dedim." açıklamasını yaptı.

"Nerede duruyor FETÖ?" diye soran Soylu'ya Işık, "Amerika'da" dedi. Bunun üzerine Soylu "Bitti" dedi.

MUHALEFETTEN SERT TEPKİ

Bakan Soylu'nun açıklamaları muhalefetin tepkisini çekti.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, Meclis'te yaptığı basın toplantısında "FETÖ yapmadıysa kim yaptı? Onu da bir söyleyin. Çok tehlikeli ifadeler kullanıyorlar" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ise "Başka bir yeri işaret etmek tam da budur. Eğer Soylu Amerika'yı işaret ediyorsa o zaman gereğini yapsaydınız." ifadesini kullandı.

HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oruç da böyle bir cümleyi muhalefetten bir isim kullanmış olsa, o kişinin siyasi lince uğrayacağını savundu.

BAKAN SOYLU NEYİ KASTETTİĞİNİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Soylu, neyi kastettiğini gazeteci Nedim Şener'e açıkladı. Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü köşesinde Bakan Soylu'nun söylediklerini aktardı.

Soylu, "Amerika’nın 15 Temmuz’un arkasında olduğu apaçık ortada. Onların talimatıyla bunu icra eden de FETÖ idi." dedi.

'İKİCİ BİR GEZİ OLUR MU?'

Söylediklerinin kastılı olarak da saptırıldığının altını çizen Bakan Soylu, “İkinci bir Gezi olur mu?” sorularıyla ilgili de konuştu.

Bakan Soylu, böyle bir ihtimalin yüz üzerinden sıfır olduğunu belirterek; buna izin vermeyeceklerini söyledi.

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