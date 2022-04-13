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Bakan Soylu bu görüntüyü paylaşıp Kılıçdaroğlu'na seslendi!

13.04.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir görüntü paylaşarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi. HDP’li vekil Musa Piroğlu’nun polise ‘şerefsiz’ dediğini belirten Soylu, Kılıçdaroğlu’na ‘bekliyoruz’ diyerek açıklama yapması için çağrıda bulundu.

Son dakika haberleri… İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'nun Türk polisine 'şerefsiz' dediğini belirterek, "Kılıçdaroğlu ve yamaklarından ortağı HDP'li için tek bir söz çıkmadı. Bekliyoruz. Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?" dedi.

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Bakan Soylu, dün İstanbul'un Kadıköy ilçesinde polisle HDP'li milletvekilleri arasında yaşanan tartışmanın görüntülerini Twitter'daki hesabından paylaştı. Görüntüde bir polisin, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'na "Bana 'şerefsiz' diyemezsiniz, ben Türk devletinin polisiyim" dediği anlar yer aldı. Bakan Soylu, mesajında "Polis istismarına da soyunan Kılıçdaroğlu için her söz, bir öğün. Terörist Ecevit Piroğlu'nun abisi HDP Milletvekili Musa Piroğlu Türk polisine 'şerefsiz' dedi. Kılıçdaroğlu ve yamaklarından ortağı HDP’li için tek bir söz çıkmadı. Bekliyoruz. Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?" dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu HDP Halkların Demokratik Partisi

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