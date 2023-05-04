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  4. Bakan Soylu'dan berberlere tatil açıklaması! 'Ana sütü gibi helaldir'

Bakan Soylu'dan berberlere tatil açıklaması! 'Ana sütü gibi helaldir'

04.05.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu'nda Berberler Odası üyeleriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Bakan Soylu, “Pazar tatili berbere ana sütü gibi helaldir. Ticaret bakanımızla biraz önce tekrar konuştum. Şükrü başkanın söylediğini de söyledim, dediğini ifade ettim. Dedi ki inşallah bu önümüzdeki pazar değil ondan sonra ki pazar berberlerde tatil başlıyor" dedi.

Bakan Soylu'dan berberlere tatil açıklaması! 'Ana sütü gibi helaldir'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu'nda Berberler Odası üyeleriyle kahvaltı programında buluştu. Süleyman Soylu'ya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan ve İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz eşlik etti.

BAKAN SOYLU'DAN PAZAR TATİLİ AÇIKLAMASI

Berberlere seslenen Soylu, “Pazar tatili berbere ana sütü gibi helaldir. Ticaret bakanımızla biraz önce tekrar konuştum. Şükrü başkanın söylediğini de söyledim, dediğini ifade ettim. Dedi ki inşallah bu önümüzdeki pazar değil ondan sonra ki pazar berberlerde tatil başlıyor. Bu mesele bizim uzun zamandan beri, biz derken kendimizi sizin içinizde hissettiğim için biz diyorum. Onun için bizim uzun zamandan beri beklediğimiz takip ettiğimiz bir meseleydi. Nasıl hallolacağı yolunda da hep beraber güzel bir sistem kuruldu. O sistem içerisinde Allah'ın izniyle beraber o iş bundan sonra o şekilde devam edecek. Kimsenin sözüne bakmayız, biz berberlerin sözüne bakarız. Bizi biliyorsunuz, biz söylediğimiz sözleri kürsüde bırakmayız. Söylediğimiz sözlerin olana kadar takipçisiyiz. Çünkü biz Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma arkadaşlarıyız, yol arkadaşlarıyız, dava arkadaşlarıyız." diye konuştu.

"TAYYİP ERDOĞAN BİR HEDEF DAHA KOYDU"

Soylu, "Bakınız Tayyip Erdoğan iktidara geldiğinde, 2023 dedi millet burun kıvırdı. Ne dediler biliyor musunuz ? '3 ay önümüzü göremiyoruz. 2023 nasıl olacak?' diye. Peki 2023 hedeflerimizin bir çoğuna ulaştık mı? Ardından 5-6 yıl geçti, Tayyip Erdoğan bu sefer başka bir şey söyledi, 50 yıllık bir hedef koydu. 2053 dedi. Ardından 3-4 yıl daha geçti, Tayyip Erdoğan bir hedef daha koydu, 2071 dedi. Ve şimdi Tayyip Erdoğan, ardından 3-4 yıl daha geçti, şimdi Tayyip Erdoğan 3 ay önümüzü 2000'li yılların başında göremediğimiz Türkiye'de Allah'ın izniyle 100 yıllık bir hedef koydu ve 'Türkiye Yüzyılı' " dedi " şeklinde konuştu.

Soylu konuşmasında, "Van'da miting vardı. Van'daki mitinge 11 bin kişi katıldı. HDP bayraklarını herkes orada gördü. Rahatsız olmuşlar onu da söyleyeyim. Emniyete demişler ki 'HDP bayraklarını buraya sokmazsanız iyi olur.' CHP'liler, biliyorsunuz değil mi ? Emniyet de demiş ki 'Bizim böyle bir görevimiz yok, biz HDP'yi terörist bir parti olarak görüyoruz, siz meşru bir parti olarak görüyorsunuz.' Madem öyle, sonra bakın. Takiyeyi görüyor musunuz? Yalanı dolanı görüyor musunuz? Milleti kandırmayı görüyor musunuz?" diye sordu

"HEPSİNİ ÇUVALA KOYUN, AMERİKA'YA GÖNDERİN"

Soylu, “Üç tane büyükelçinin şımartmasına gelecekler diye, Amerika'nın kendilerini şımartmasına gelecekler diye, hadi bakalım Amerika da orada, Türkiye de burada. Seçimi Amerika mı kazanacak, Türkiye mi kazanacak ? Hep beraber göreceğiz. Diyorlar ya 'Herşey güzel olacak' diye. Adam bizimle fotoğraf çektiriyor diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden atılan yüzlerce insan var. Fotoğraf çektirmenin nesi var ? Bakın siz sallarsanız, İstanbul'u sallarsınız. Siz sallarsanız Türkiye'yi sallarsınız berber esnafı. Buna müsaade etmeyin. LGBT'cileri de bir çuvala koyun, Apo'cuları da bir çuvala koyun, Selo'cuları da bir çuvala koyun, terör devleti kurmak isteyenleri de bir çuvala koyun, terörü belediyelere, belediyeleri teröre teslim etmek isteyenleri de bir çuvala koyun, hepsini çuvala koyun, hepsini Amerika'ya gönderin, Amerika'nın çocuklarına." diye konuştu.

Kaynak: DHA

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