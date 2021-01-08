HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bakan Soylu'dan 'Boğaziçi' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Boğaziçi' açıklaması

08.01.2021 11:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bakan Soylu'dan 'Boğaziçi' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Buradan sormak istiyorum, bir siyasi parti il başkanının, üniversitedeki bir rektör atamasında oranın önüne terörle iltisaklı militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde ne işi var?" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili konuştu. Bakan Soylu açıklamasında "Buradan sormak istiyorum, bir siyasi parti il başkanının, üniversitedeki bir rektör atamasında oranın önüne terörle iltisaklı militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde ne işi var? Bu ülke, çok badire geçirdi, çok zorluklardan geçti, bu tip militan ruhlu insanları da ülkenin huzurunu bozmak isteyen siyasileri de çok gördü. Ama bu tezgaha bu ülke bir kez daha düşmez. Vandallar gibi üniversitenin kapısını kırdılar, orası bilim yuvası." dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları:

"Biz her zaman zorluklarla karşılaştık ama bugün etrafımızda devletimize karşı bir başka tezgahla karşı karşıyayız. Farklı kisveler altında demokrasiyi Truva atı olarak kullanarak tezgahlanmış, devletimizin saygınlığını, itibarını, bizatihi devletin kendisini hedef alan, milletin devletine olan sevgisini, sadakatini, inancını hedef alan çok cepheli taarruzla karşı karşıyayız.

'BİZ BU COĞRAFYANIN VE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÜLKELERİNDEN BİRİSİ OLACAĞIZ'

16 büyük devletimizle bu coğrafyada var olmayı kendine namus bilen, onur bilen evlatlarız. Jandarmanın kalpgahında söylüyorum; ne yaparlarsa yapsınlar, ne ortaya koyarlarsa koysunlar, 15 Temmuz'da, 17-25 Aralık darbesinde, Gezi'de, 28 Şubat'ta bunu başaramadılar. Birilerinin uşağı olan terör örgütleriyle, PKK'yla, PYD'yle, KCK'yla, DEAŞ'la, FETÖ'yle bunu başaramadılar. Amerika'dan yönettiler bunu başaramadılar, etrafımızdaki coğrafyadan bunu başaramadılar. Bilmeliler, biz bu coğrafyanın ve dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olacağız, işte bu komandolarla, üniversitedeki evlatlarımızla birlikte olacağız.

'NEYE HAZIRLIK YAPTIKLARINI BİLMİYOR DEĞİLİZ'

Bu ülkenin gündemini nereye getirmeye çalıştıklarını, neye hazırlık yaptıklarını bilmiyor değiliz. Eski makam sahiplerinin ağzından eski darbeleri aklamaya çalışmalarını masum görecek de değiliz. Bir gazeteci bozuntusunun çıkıp 'muhalefet yapıyorum' diye insanlara darbe, eylem tarifini yapmasını alelade yorumlar diye görecek, geçiştirecek değiliz."

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
Meral Akşener'den Muharrem İnce yorumu: Hayırlı olsunMeral Akşener'den Muharrem İnce yorumu: Hayırlı olsun
31 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 31?31 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 31?

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Trump'tan Kongre baskını açıklaması

Trump'tan Kongre baskını açıklaması

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş aşı açıklaması

Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş aşı açıklaması

Bir Zamanlar Çukurova'ya damga vuran final! Güzel oyuncu ekrana böyle döndü

Bir Zamanlar Çukurova'ya damga vuran final! Güzel oyuncu ekrana böyle döndü

Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu fırlatıldı

Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu fırlatıldı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

Meral Akşener'den Muharrem İnce yorumu: Hayırlı olsun

Meral Akşener'den Muharrem İnce yorumu: Hayırlı olsun

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD paylaşımı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD paylaşımı

Adalet Bakanı güzel haberi duyurdu: Bu ay yapılacak

Adalet Bakanı güzel haberi duyurdu: Bu ay yapılacak

Kobani iddianamesi kabul edildi! Aralarında Selahattin Demirtaş da var

Kobani iddianamesi kabul edildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk'e ziyaret

Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

AK Partili Çelik: ABD'de şiddete başvuran protestolar yanlış ve hukuksuzdur

ABD'deki olaylara Twitter'dan tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.