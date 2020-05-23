Bakan Soylu'dan camiden müzik yayına sert sözler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca dijital ortamda vatandaşlarla buluşan Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri’nin konuğu oldu. Yaklaşık 2 saat süren programda Bakan Soylu gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, İzmir'deki camilerden yapılan müzik yayını ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Böyle bir ahlaksızlık beklenmez. Böyle bir inançsızlık beklenmez. Böyle bir dine karşıtlık beklenmez. Bu Ramazan ayında milletin bu konudaki düşüncelerine inançlarına saldırı beklenmez ama biz birçok şeyin hakkından geldik bunun da hakkından geliriz buluruz yani. Buluruz ona da caminin dibinde ezanı dinletiriz."

OLAYIN GEÇMİŞİ



20 Mayıs'ta İzmir'deki bazı ilçelerin camilerinden kimliği belirsiz kişiler tarafından 'Çav Bella' şarkısı, bundan bir gün sonra ise Selda Bağcan'ın 'Yuh Yuh' şarkısı çalınmıştı.

Olayla ilgili olarak yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir tutuklanmıştı.

