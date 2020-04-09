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Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 20:01 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Star TV Ana Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Soylu, "52 vilayatte 180 alanda karantina yapıyoruz. 122 bin 500 vatandaşımız karantina içinde." dedi.

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

  • (Terörle mücadele) Yılbaşından itibaren 22 bin operasyon gerçekleştirdik.

  • Türkiye'de şu anda asayiş konusunda en ufak bir problem söz konusu değil.

  • Genel olarak ölen terörist fotoğraflarını göstermekten imtina ederiz. Ama (Kulp saldırısını düzenleyenler) öldüğü zaman bunları kamuoyuyla paylaşacağız.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

  • Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda.

  • 100 yolcudan 87'si toplu taşıma kullanmıyor.

  • (Koronavirüsle mücadele için alınan tedbirlere uymayan) Bugüne kadar 26 bin kişiye adli ve idari ceza kesildi. Özellikle sosyal mesafeye uymayanlara ceza kesildi.

  • Türkiye rasyonel tedbirler aldı.

  • 52 vilayatte 180 alanda karantina yapıyoruz. 122 bin 500 vatandaşımız karantina içinde.


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