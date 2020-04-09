Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:
(Terörle mücadele) Yılbaşından itibaren 22 bin operasyon gerçekleştirdik.
Türkiye'de şu anda asayiş konusunda en ufak bir problem söz konusu değil.
KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ
Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda.
100 yolcudan 87'si toplu taşıma kullanmıyor.
(Koronavirüsle mücadele için alınan tedbirlere uymayan) Bugüne kadar 26 bin kişiye adli ve idari ceza kesildi. Özellikle sosyal mesafeye uymayanlara ceza kesildi.
Türkiye rasyonel tedbirler aldı.