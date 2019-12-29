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  4. Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar: Narko terör kapsamında bu yıl 43 milyon kök kenevir yakaladık

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar: Narko terör kapsamında bu yıl 43 milyon kök kenevir yakaladık

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.12.2019 21:25 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Soylu, "Narko terör kapsamında bu yıl 43 milyon kök kenevir yakaladık. Bunun piyasa değeri 15 milyar liradır" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar: Narko terör kapsamında bu yıl 43 milyon kök kenevir yakaladık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu Özel programında açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

(PKK'ya yönelik operasyonlar) Son iki yılda 600 telsiz ele geçirdik, 2 bin 700 barınak ve sığınaklarını yok ettik. Sadece bu yıl 70 tonun üzerinde gıda malzemesi ele geçirdik.

Narko terör kapsamında bu yıl 43 milyon kök kenevir yakaladık. Bunun piyasa değeri 15 milyar liradır. Bütün bunların sağlanmasındaki etkiyi ortaya koyan tabi ki bu teknolojidir.

Diyarbakır'daki anneler, terör örgütüyle devletin yaptığı mücadelenin etkisi kadar büyük bir etki ortaya koydu.

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İçişleri Bakanı Soylu cnn türk canlı yayın

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