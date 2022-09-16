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  4. Bakan Soylu'dan çok konuşulacak 15 Temmuz çıkışı: Arkasında bal gibi Amerika var

Bakan Soylu'dan çok konuşulacak 15 Temmuz çıkışı: Arkasında bal gibi Amerika var

16.09.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kırklareli'de, Muhtarlarla Buluşma Toplantısı'na katılan Bakan Soylu burada yaptığı açıklamada "15 Temmuz'u biz mi yaptık? 15 Temmuz'u FETÖ yaptı, arkasında bal gibi Amerika var. Bunu defalarca söyledim. Eğer olmasa adamı orada saklamaz, bize iade eder. Neyle karşı karşıya kaldığımızı anlatmak için söylüyorum" dedi.

Bakan Soylu'dan çok konuşulacak 15 Temmuz çıkışı: Arkasında bal gibi Amerika var

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kırklareli'de, Muhtarlarla Buluşma Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Dünyadaki gıda krizini Türkiye'nin çözdüğünü söyleyen Soylu, "Bugün gıda krizini Türkiye nasıl çözmüşse bilmenizi istiyorum; etrafımızdaki coğrafyadaki karmaşıklıkları, savaşları, yoksullukları, katliamları da çözebilecek tek bir ülke var; o da Türkiye'dir. Dönem dönem bazı süreçlerle karşılaşabiliriz. Hangi biriniz 2,5 yıl maskeyle gezebileceğinizi düşünüyordunuz? Bizim tarihe, geçmişe ve geleceğe karşı sorumluluklarımız var. " dedi.

"NASIL BİR SÜREÇLE KARŞI KARŞIYA KALDIĞIMIZI ANLATMAK İSTİYORUZ"

Terörle mücadele konusuna da değinen Bakan Soylu Terör koridoru kuracaklardı. Bugün Pençe-Kilit operasyonunun yapıldığı Hakurk'tan Zap'a kadar oradan Afrin'e kadar terör koridoru kuracaklardı. Bunu kim kuracaktı? Bunu Amerika kuracaktı. Son 3 yılda Amerika, 2 milyar dolar terör örgütüne bizzat kendi senatosundan yardım etti. Bırak senatoyu Türkiye'de bir kurum terör örgütlerine yardım etsin de Amerika, Avrupa bizi çarmıha geriyor mu, germiyor mu? Nasıl bir süreçle karşı karşıya kaldığımızı anlatmak istiyoruz. PKK'ya ve PYD'ye Amerika, tam tamına son 3 yılda 2 milyar dolar resmi yardım yapmış. Orada terör koridoru kuracaksın, orada teröristi öldürüyorsun, taziyeye giden kim? Amerikalı komutan. Sonra Amerikan Büyükelçiliği, burada bizim şehitlerimiz için de söz olsun, diye taziye mesajı yayımlıyor. Neyle karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz" diye konuştu.

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"15 TEMMUZ'U FETÖ YAPTI, ARKASINDA BAL GİBİ AMERİKA VAR"

Bakan Soylu, "Şunu söylüyoruz; Cumhuriyet'in birinci asrına gidiyoruz, biz ve siz her şeyi gördünüz. Darbe gördünüz, yüzde 8 binlik gecelik faizler gördünüz, emekli maaşlarını almak için Ziraat Bankası önünde sabaha kadar beklenen kuyrukları bu ülke yaşadı. Amerika'dan ve Avrupa'dan bize parmak sallamalar gördük. Bu ülkede farklı siyasi görüşlere sahip olabilirsiniz ama gazetelerin, televizyonların; siyasi parti liderlerine, başka ülkelerin başbakanlarına yaptığı muameleleri, hakaretleri, hükümetleri düşürmek için bütün oyunları ve senaryoları hep beraber gördük. Hanımlarına, eşlerine, ailesine saldırdığını gördük. Bunun arkasında kim var? 15 Temmuz'u biz mi yaptık? 15 Temmuz'u FETÖ yaptı, arkasında bal gibi Amerika var. Bunu defalarca söyledim. Eğer olmasa adamı orada saklamaz, bize iade eder. Neyle karşı karşıya kaldığımızı anlatmak için söylüyorum" dedi.

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'AMANOSLAR TERTEMİZ'

Terörle mücadelede yürütülen çalışmaları da anlatan Bakan Soylu, "Eğer biz Zeytin Dalı harekatını yapmasaydık, eğer biz Barış Pınarı harekatını yapmasaydık, eğer bugün Afrin olmasaydı; bugün rahat bir şekilde söylüyorum, Amanoslar tertemiz. Bir tek terörist yok, Tendürek tertemiz. Bunu neyle yaptık? Eğer Tayyip Erdoğan'ın iktidara geldiği ilk günden itibaren savunma sanayisinde yerli ve milli oranını yüzde 80'e çıkarmasaydık, biz bunların hiçbirini bugün söyleyebilme şansına sahip olamazdık. İHA'larımız, SİHA'larımız olmamış olsaydı, biz İdlib'e girdik, Afrin'e; Amerika ve Almanya hatta Kanada, 'Benim mühimmatlarımı kullanamazsın' dediler. Biz 1 ay içerisinde ne yapacağız, diye endişe ederken ülkemizle ve milletimizle ne kadar gurur duysak azdır. 1 ay içerisinde Amerika'ya da Almanya'ya da Kanada'ya da ihtiyaç duymadan bizim mühendislerimiz onların bize satmak istemediklerini üretti. Orada 30 kilometrelik koridoru oluşturmamızın temel sebebi, ülkemizin güvenliğidir. Buna TBMM'de 'hayır' tezkeresi verenler, bize sordular mı 'Derdiniz nedir' diye? Ben ülke insanımın güvenliğini nasıl sıkıntıya sokabilme kabiliyetine seyirci kalabilirim" diye konuştu.

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Sınırdaki güvenlik yollarının önemine de vurgu yapan Bakan Soylu, "Sınırdaki güvenlik yolları için biz 1055 kilometre sınır hattını doğuda ve güneyde tamamladık. Yaklaşık 200 kilometremiz daha kaldı, 110 kilometresini ihale ettik. Şimdi önümüzdeki mayıs ayından itibaren bedeli ne olursa olsun, buradaki güvenlik yollarını hemen yapmaya başlıyoruz. Doğu ve Güneydoğu'yu bitiriyoruz, büyük ihtimalle mayıs veya haziranda biter. O biter bitmez buradaki güvenlik yollarını da aynı şekilde yapmaya başlayacağız. Genel programımız da bu şekilde devam etmiş olacak" dedi.

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Bakan Soylu'dan dikkat çeken açıklamalar: Şimdi hepsi Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağına geliyorBakan Soylu'dan dikkat çeken açıklamalar: Şimdi hepsi Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağına geliyor

(DHA)

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fetö Süleyman Soylu 15 temmuz abd

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