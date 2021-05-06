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Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

06.05.2021 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'türbede ellerini arkadan bağlayarak yürüdüğü' gerekçesiyle başlatılan ön incelemeyle ilgili konuştu.

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV'de soruları yanıtladı. Bakan Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili hakkındaki soruya şu yanıtı verdi:

"Sayın İBB Başkanı diyor ki "Bizim memlekette gezerken insanlar eli arkasında gezer, bilinir". Ben de Karadeniz'in çocuğuyum. Bizim yollar rampadır, sağlam çıkmak için elinizi arkaya koyarsınız, doğrudur. Ama iki özellik vardır: Bir, büyüklerin yanında çocuklar ellerini arkaya koymazlar.İki, camilerde ve özellikle mezarlık yerlerinde eller arkaya konmaz. Saygı, edep ve terbiyedir. Büyüğümüze ve kutsal yerlerimize terbiye.

"BEN DE SAYGISIZLIK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

"İBB bu törende ne için var? İstanbul'un fatihi Fatih Sultan Mehmet Han için, orada onun kabrini ziyaret etmek, ona dua etmek için. Yani İBB başkanı sıfatıyla var. Tabii vatandaş bunu görünce saygısızlık olduğunu düşünüyor. Bu görüntüleri gördükte sonra ben de saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Böyle bir görüntü olamaz.

Son Dakika: Hakkında başlatılan inceleme sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklamaSon Dakika: Hakkında başlatılan inceleme sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama

"BİR SORUŞTURMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

"Bu şikayetler iki türlü gelir. Bir direkt olarak, ikinci tür olarak da denir ki savcılığa suç duyurusunda bulunun, savcılık da bununla birlikte işleme koyar. Şimdi tartışma şu, burada bunu koymalı mıyım? Burada kişiye özel bir durum söz konusu değildir. Burada bir soruşturma söz konusu değildir. Siz vatandaşsınız, şikayet ettiniz, savcının yapacağı şudur, kimse ayrıcalıklı, imtiyazlı değildir, devlet memurları kanunu tam da bu işlerde devlet memurunu korumak, onun her şikayette karşı karşıya kaldığı meseleyi suistimal etmemek üzere bir altyapı da oluşturmuştur. Burada, eğer savcı, zannediyorlar ki tek başına bir insandır, istediğini yapabilme kabiliyetine sahiptir."

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Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu İçişleri Bakanı

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