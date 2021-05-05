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  4. Son Dakika: Hakkında başlatılan inceleme sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Son Dakika: Hakkında başlatılan inceleme sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama

05.05.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan incelemeyle ilgili ilk kez konuştu.

Son Dakika: Hakkında başlatılan inceleme sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in eşi Gülbahar Hatun'un türbesinde 'elleri arkasına bağlı bir şekilde gezinmek suretiyle saygısızlık yaptığı' iddiasıyla hakkında başlatılan inceleme ile ilgili ilk kez gazetecilere açıklama yaptı.

İBB Başkanı İmamoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Savunmaya ihtiyaç duymadım açıkçası. Yazılı bir savunma yaptık tabi ama duygularımı da belli ettim. Bu kadar absürt bir kavram. O kadar absürt ki anladığım kadarıyla bu süreci başlatanın sahibi yok. Buna imza atan akla şunu soruyorum. Artık birinin eli arkasında gezerken görürseniz başvurabilir misiniz? Benim rahmetli dedem böyle yürümeyi severdi. Alışkanlık bu işin aslında."

Ayrıntılar geliyor...

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Ekrem İmamoğlu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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