Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Allah'ım aklıma mukayyet ol

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu’nun "Sen asıl vergiyi alınması gereken kişilerden alacaksın. Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın. Vergiyi organ ticareti yapanlardan alacaksın" sözlerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, "Allah’ım Ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol" diyerek paylaştı.
Allahım Ya Rabbim!— Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) December 22, 2020
Aklıma mukayyet ol... pic.twitter.com/0qdfEnuEBz