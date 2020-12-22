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Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Allah'ım aklıma mukayyet ol

22.12.2020 19:22 | Son Güncelleme:
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Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Allah'ım aklıma mukayyet ol

İçişleri Bakanı Süleymen Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısındaki sözlerini paylaşarak "Allah'ım Ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu’nun "Sen asıl vergiyi alınması gereken kişilerden alacaksın. Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın. Vergiyi organ ticareti yapanlardan alacaksın" sözlerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, "Allah’ım Ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol" diyerek paylaştı.


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