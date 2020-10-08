Bakan Soylu'dan net mesaj: Ya teslim olacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler

Çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda güvenlik güçleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Soylu, terörle mücadeleye yönelik yürütülen operasyonlara değinerek, 1 Ekim'den itibaren sonbahar kış operasyonlarına başladıklarını söyledi. Terör örgütü mensuplarının köşeye sıkıştığını anlatan Bakan Soylu, "Terör örgütünü bir boks ringi gibi düşünün, köşeye sıkıştılar. Vurdukça vuruyoruz. Mecali kalmamıştır. Kaçacak yerleri kalmadı. Bakın siz de şahitsiniz. Yaklaşık 15 gün önce sözde Botan saha sorumlusu burada müstahakını buldu. 3 gün önce Diyarbakır Lice'de özel güç sorumlusu müstahakını buldu. Sayın Cumhurbaşkanımızdan burada mücadele eden erimize, uzman çavuşumuza, astsubayımıza, yüzbaşımıza, binbaşımıza teğmenimize kadar generalimize kadar herkes büyük bir inanç içerisinde mücadelesini sürdürüyor. Yani bu topyekun bir mücadeledir. Böyle olduğu için terör örgütü sökülmektedir" dedi.

'DÜN GECE BİR TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU'

Bakan Soylu, bir teröristin daha ikna çabalarıyla dün gece teslim olduğunu ifade ederek, bu yıl terör örgütüne katılanların sayısının 42 olduğunu belirtti. Teröristlerin telsizle konuşmayacak hale geldiğini anlatan Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Dün gece bir terörist daha ikna ile teslim oldu. Bir yılda 174 terörist ikna edildi. Gelen ve adalete teslim olan teröristten bahsediyorum. Terör örgütüne katılım bu yıl toplam sayı 42. Sahaya öyle bir basıyorsunuz ki bir taraftan terör örgütünün sökülmesini yani terör örgütünün içerisinden kaçışları, onlarla kurduğumuz irtibatlar sonucu teslimleri diğer taraftan da terör örgütüne katılımları tamamen durduruyorsunuz. Aynı zamanda terör örgütü kendi arasında irtibat kuramıyor. Telsiz ile konuşmaktan korkuyor. Telsiz konuşmaları sayısı terör örgütü tarihinin en düşük sayısında. Bütün bunlar doğru bir strateji izlediğimizi, doğru bir anlayış ortaya koyduğumuzu, doğru bir süreç yönettiğimizi ve Allah’ın izni ile inşallah sonucu en yakın zamanda alacağımızı göstermektedir."