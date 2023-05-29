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Bakan Soylu'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama

29.05.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü nedeniyle Fatih Sultan Mehmed Han'ın türbesini ziyaret etti. Bakan Soylu seçim sonuçlarına ilişkin ise "Allah'a şükürler olsun her şey için söylenecek tek cümle bu. Milletimiz var olsun" dedi.

Bakan Soylu'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama

İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünde sabah namazını Ayasofya Camii'nde kılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öğlen saatlerinde ise Fatih Sultan Mehmed Han'ın türbesini ziyaret etti. Bakan Soylu'ya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Sayın Ali Sivri, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş eşlik etti. Fatih Sultan Mehmed Han'ın türbesine giren Bakan Soylu ve beraberindekiler dua etti.

SEÇİM SONUÇLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ziyaretin ardından türbenden çıkan Bakan Soylu seçim sonuçlarına ilişkin soruya, "Fethin 570. yılı münasebetiyle sabah namazını Ayasofya Camii'nde kıldık dualar ettik. Allah'a şükür ettik. Yine büyük komutan Fatih Sultan Mehmed Han'ın huzurundayız. Hem Fatih Sultan Mehmed Han'ı hem o fethi gerçekleştiren bütün ecdadımızı, aynı zamanda fethin manevi komutanı Akşemseddin Hazretlerine ve huzurunda bulunduğumuz Eyüp Sultan hazretlerine dua ettik. Allaha şükürler olsun her şey için söylenecek tek cümle bu, milletimiz var olsun" dedi.

Kaynak: İHA


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