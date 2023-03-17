HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bakan Soylu'dan selin vurduğu Şanlıurfa'dan mesajlar: Yakın zamanda hasarları tazmin edip milletimize mahcup olmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz

Bakan Soylu'dan selin vurduğu Şanlıurfa'dan mesajlar: Yakın zamanda hasarları tazmin edip milletimize mahcup olmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz

17.03.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selden etkilenenlerin hasarlarını tespit ve tazmin ederek millete mahcup olmadan çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Bakan Soylu'dan selin vurduğu Şanlıurfa'dan mesajlar: Yakın zamanda hasarları tazmin edip milletimize mahcup olmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz

Sel nedeniyle taşan Karakoyun Deresi civarında incelemelerde bulunan Soylu, gazetecilere, bir yılda yağacak yağmurun 1-1,5 günde yağdığını söyledi.

Şu an Bozova bölgesinde kayıp bir kişinin olduğunu belirten Soylu, devletin tüm organlarıyla sahada görev aldığını aktardı.

Herkesin gece gündüz demeden çalıştığını anlatan Soylu, "Selin tahrip ettiği alan büyük bir alan. Burası da biliyorsunuz dere yatağı. İnşallah yakın bir zamanda temizleyip bir vesileyle milletimizin hasarlarını tespit edip onları tazmin ederek milletimize mahcup olmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'11 ilde 11 Bakan' formülü! MHP'li isimler Kabine'ye mi girecek?'11 ilde 11 Bakan' formülü! MHP'li isimler Kabine'ye mi girecek?
Selde sürüklenirken elini uzattığı anlar gündem oldu! Yaşlı adam...Selde sürüklenirken elini uzattığı anlar gündem oldu! Yaşlı adam...
AK Partili Kurtulmuş'tan 'ittifak' açıklaması!AK Partili Kurtulmuş'tan 'ittifak' açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

İşte 2023 dolar ve enflasyon tahmini

İşte 2023 dolar ve enflasyon tahmini

SGK’dan ‘gözlük’ kararı: Yüzde 200 artırıldı

SGK’dan ‘gözlük’ kararı: Yüzde 200 artırıldı

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'ndan iki belediye başkanına veto

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'ndan iki belediye başkanına veto

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı!

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı!

'Togg'un fiyatı açıklandı, fırsatçılar boş durmadı! Rakamlar dudak uçuklattı, 7,5 milyon TL...

'Togg'un fiyatı açıklandı, fırsatçılar boş durmadı! Rakamlar dudak uçuklattı, 7,5 milyon TL...

Savcı Sayan belediye başkanlığından istifa etti

Savcı Sayan belediye başkanlığından istifa etti

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.