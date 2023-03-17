Bakan Soylu'dan selin vurduğu Şanlıurfa'dan mesajlar: Yakın zamanda hasarları tazmin edip milletimize mahcup olmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz

Sel nedeniyle taşan Karakoyun Deresi civarında incelemelerde bulunan Soylu, gazetecilere, bir yılda yağacak yağmurun 1-1,5 günde yağdığını söyledi.

Şu an Bozova bölgesinde kayıp bir kişinin olduğunu belirten Soylu, devletin tüm organlarıyla sahada görev aldığını aktardı.

Herkesin gece gündüz demeden çalıştığını anlatan Soylu, "Selin tahrip ettiği alan büyük bir alan. Burası da biliyorsunuz dere yatağı. İnşallah yakın bir zamanda temizleyip bir vesileyle milletimizin hasarlarını tespit edip onları tazmin ederek milletimize mahcup olmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

(AA)

