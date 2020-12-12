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Bakan Soylu'dan TBMM Genel Kurulu'nda çok sert sözler: Teröristin destekçisine de terörist diyoruz

12.12.2020 23:43 | Son Güncelleme:
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Bakan Soylu'dan TBMM Genel Kurulu'nda çok sert sözler: Teröristin destekçisine de terörist diyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu açıklamasında, "Teröriste terörist diyoruz, destekçisine de terörist diyoruz; ihbarcısına, işbirlikçisine, çocukları kandırıp dağa gönderen belediye başkanına terörist diyoruz." ifadelerini kullandı.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"Teröriste terörist diyoruz, destekçisine de terörist diyoruz; ihbarcısına, işbirlikçisine, çocukları kandırıp dağa gönderen belediye başkanına terörist diyoruz; İmralı'daki devrik terörist başına terörist diyoruz. Koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da, Karayılan'a da, tecavüzcü Biçirpinin Duran Kalkan'a da terörist diyoruz.

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"BU BİR KALKINMA MÜCADELESİDİR"

Bizim yaptığımız sadece terörle mücadele değildir, bu aslında emperyalizmin bütün kollarıyla mücadeledir. Bu bir kalkınma mücadelesidir."

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