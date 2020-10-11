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Bakan Soylu, darp edilen fındık işçilerinden özür diledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 16:17 | Son Güncelleme

Mardin'in Mazıdağı ilçesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'da darp edilen fındık işçilerini köylerinde ziyaret etti. Burada köylülerle bir araya gelen Bakan Soylu, "Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm. Onlar adına sizden özür diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın selamını getirdim. Bana, gönülleri kırılmışsa gönüllerini al talimatı verdi" dedi.

Bakan Soylu, darp edilen fındık işçilerinden özür diledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde Sakarya'nın Kocaali ilçesinde hasadını yaptıkları fındık bahçesi sahibinin şiddetine maruz kalan Demir ailesini Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ köyünde ziyaret etti. Bakan Soylu'ya Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, İl Jandarma Komutanı Halil Şen eşlik etti. Bakan Soylu'yu, ev sahibi Kasım Demir ve köy muhtarı Mehmet Demir kapıda karşıladı. Demir ailesi, Bakan Soylu ve beraberindekilere Mazıdağı'nın meşhur şıra üzümünü ve bu üzümden yapılan pekmezden ikram etti.
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'YAŞANAN OLAYDAN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜM'

Sakarya'da yaşanan olaya değinen ve geçmiş olsun dileklerini ifade eden Bakan Soylu, "Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm. Onlar adına sizden özür diliyorum. Ayrıca size Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın selamını getirdim. Bana, gönülleri kırılmışsa gönüllerini al talimatı verdi. Eksik olur mu olur, Aksak olur mu olur, Yanlış davranış olur mu olur, Yanlış davranışın iki tane karşılığı var. Bir tanesi toplum ve millet der ki; 'Ayıp etmişsin.' İkincisi de; hukuk var. Üçüncüsü de var, o da; Hepimiz Allah’ın birbirimize emanetiyiz. Diyor ki 'siz kardeş olun.' Bize emir buyuruyor. Hepimiz birbirimize yanlış davranırsak, bir de öteki dünya var. Hukuk herkes için var. Hiç kimse memleketinden dolayı, cinsiyetinden dolayı, erkek midir kadın mıdır? Ondan dolayı, ayrı bir davranış yok. Eğer insanlara haşin davranırsan. Ayıp edersen öbür dünyada hesabını verirsin. Onun için ben o söylenen sözlerden dolayı hem üzüntümü ifade ediyorum hem de onlar adına özür diliyorum. Bunlar doğru davranışlar değil. Kabul etmeyiz. Bunun için hep beraberiz. Başkalarına fırsat vermeden inşallah çoluk çocuğumuzu hayırla yetiştiririz. Memlekette onların çok güzel yaşamalarını temin ederiz" dedi.

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'İLK DEFA KÖYÜMÜZE BİR BAKAN GELDİ'

Muhtar Mehmet Demir ise ilk kez köylerine bir bakanın geldiğini belirterek, "Bakanımız köyümüzü onurlandırdı. Köyün eksikleri vardı. Camimiz onarılacak, yolumuz yapılacak ve yas evimiz yapılacak. Ayrıca Diyarbakır-Mardin kara yoluna çıkan köyümüzün yolu yeniden yapılacak. Bakanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi. (DHA)

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