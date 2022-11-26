Bakan Soylu duyurdu! 'İBB'de 1668 kişi terörle iltisaklı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 'Belediyelerde Terör Soruşturmaları' konulu bir basın açıklaması yaptı. "İçişleri Bakanlığı'nın belediyelerle ilgili sorumluluğu vardır" diyen Bakan Soylu, "2019-2022 arasında toplam 74 belediyede 88 soruşturma terör kapsamında yürütülmüştür. Bunlardan 79'u tamamlandı" açıklamasını yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SIZMAK İSTEDİĞİ ALANLARDIR"

"Onlarca ülkede FETÖ terör örgütlerinin okullarının kapatılması için devlet topyekün mücadele ortaya koyuyor. 15 Temmuz sonrasında FETÖ temizliği yaptık, yargıda, poliste, eğitimde neredeyse kamu kuruluşlarında FETÖ temizliği yaptık. En küçük belediye birimlerine kadar PKK temizliği yaptık. Belediyeler yerel hizmet birimleridir. Hem insan kaynağına hem mali imkanlarına temas eden alanlar olduğu için belediyeler terör örgütlerinin sızmak istediği alanlardır.

Anayasanın 127. maddesinde diyor ki görevleriyle ilgili soruşturma açılan kişiyi İçişleri Bakanlığı uzaklaştırabilir.2. yasal dayanağımız ise Belediye kanununun 55. maddesidir. Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Belediyenin işlemleri hukuka uygunluk açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir.

74 BELEDİYEDE 88 TERÖR SORUŞTURMASI

İçişleri Bakanlığı'nın belediyelerle ilgili sorumluluğu vardır. MASAK uzmanlarıyla da soruşturmalarımızı elbette ki yapıyıoruz. Soruşturma 5 şekilde başlar. Birincisi vatandaşların ihbarı, ikincisi savcılığın soruşturması, üçüncüsü olağan kontrollerde, dördüncü olarak kamuoyuna yansıyan haberler üzerine, beşinci de bakanlık tarafından res'en soruşturma başlatılır.

"79 SORUŞTURMA TAMAMLANDI"

2019-2022 arasında toplam 74 belediyede 88 soruşturma terör kapsamında yürütülmüştür. Bunlardan 79'u tamamlandı.

İBB AÇIKLAMASI

"İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğu belirlenmiştir. Söz konusu 1668 kişinin terör örgütlerine göre dağılımı şöyledir; FETÖ/PDY 875, PKK/KCK 432, DHKP/C 143, THKP/C 66, TKP/ML 64, MLKP 33, DEAŞ 3, El Kaide 1 ve diğer örgütler 51."

