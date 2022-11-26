Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya sert yanıt! 'Böyle İçişleri Bakanı olur mu ya!'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB ile ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulunmuş ve "İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğu belirlendi" demişti. Bakan Soylu'nun gündem olan açıklamalarına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi. Bakan Soylu'nun sözlerine ilişkin İmamoğlu "700 terörist tespit ettik demiştir. Açılan soruşturmalar, yapılan mahkeme vs. 41 kişi yaralandı, hepsi beraat etti. Toplamda 700 terörist diyen bir bakan 0'la sonuç bulmuştur" diye konuştu.

"MÜFETTİŞLERİ BURAYA GÖNDEREREK HAREKET EDEN BİR BAKANDIR KENDİSİ"

Bombalı saldırı sonrası düzenli olarak İstiklal Caddesi'ni ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin Bakan Soylu'nun İBB'de işe alınan "1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğu belirlendi" açıklamasıyla ilgili "700 terörist tespit ettik demiştir. Açılan soruşturmalar, yapılan mahkeme vs. 41 kişi yaralandı, hepsi beraat etti. Toplamda 700 terörist diyen bir bakan 0'la sonuç bulmuştur. Yalanı tescillenmiş bir insandır. 557 terörist deyip, 86 bin İBB çalışanını zan altında bırakmıştır. Üstünden 1 sene geçmiştir. Ortada hiçbir şey yoktur. Hatta 2., 3. dereceden ailelerine giderek, müfettişleri her hafta buraya göndererek hareket eden bir bakandır kendisi. Müfettişlerin nasıl rahatsız olduğunu, rencide olduğunu yüzlerinden kendim görüyorum. Üzüntüyle geliyorlar." diye konuştu.

"BU ÜLKE ADINA GÜVENLİK TEHDİDİ OLAN BİR ZATTIR"

"Türkiye Cumhuriyeti tarihi; dili yalanla, iftirayla dolu olan bir bakanı kapkara bir leke olarak tarihine geçirmiştir" diyen İmamoğlu, "Buna sebep olanlar tedbir alsınlar bir an önce. Bu ülke adına güvenlik tehdidi olan bir zattır. Söylediği söz için iki sene önce demiştim; 'Lafa bakarım laf mı, diye adama bakarım adam mı diye...' Bunu ispat edercesine her gün konuşan bir insandan bahsediyor, yalanına, iftirasına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE İÇİŞLERİ BAKANI OLUR MU YA!"

İmamoğlu açıklamasının devamında şunları ifade etti:

Yazılar yazacağım bu iddiaları için, eminim buna da cevap veremeyecekler. Görev yaptığı kurumda herkesi zor durumda bırakmaktadır. Emniyet yöneticilerine kadar... Güvenlik sorunudur... Bir şehre gelip o şehrin valisini dikkate almayan, belediye başkanıyla görüşmeyen bir anlayışa sahiptir.

Benim bildiğim İçişleri Bakanı az konuşur, gizemlidir, bu milletin namusu, şerefi ona aittir. Ama bu öyle birisi değildir. Oturur, sakin durur, ayda bir konuşur, her gün konuşuyor! Herkese, her tweete cevap veriyor! Böyle İçişleri Bakanı olur mu ya! Evinden kovarlar bu adamı ya... Milletimiz inşallah bu kötü ve ahlak dışı, yalan dolu dilden bir an önce kurtulur!"

