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Bakan Soylu duyurdu: 'Dağdaki terörist sayısı 77’ye düştü'

27.05.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2016- 2022 arasında jandarma tarafından terör operasyonlarında 6 bin 399 PKK'lı evet, kimisi ölü, kimisi teslim alınmak suretiyle etkisiz hale getirilmiştir. Bugün dağlardaki terörist sayısı 77’ye düşmüştür. Son 6 yıl önce bu sayı 3 binler seviyesindeydi" dedi.

Bakan Soylu duyurdu: 'Dağdaki terörist sayısı 77’ye düştü'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli’de Jandarma ve Sahil Güvenlik personelleriyle, kahvaltı programında bir araya geldi. Programa Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de katıldı.Programda konuşan Bakan Soylu, "2002’den beri süregelen siyasi istikrara karşı geçmişte örneğini defalarca yaşadığımız bir istikrarsızlaşma projesinin amiyane tabirle tezgahının tıkır tıkır işletildiği bir sürecin içerisindeydik. FETÖ terör örgütü tüm bileşenlerini harekete geçirmiş, gezi olayları tezgahlanmış, 17-25 Aralık hadisesi tezgahlanmış. Nihayetinde uzun yıllardır unuttuğumuz bir kalkışmayı 15 Temmuz hain darbe girişimini şehitler vererek bastırmıştık. Öte yandan PKK, yıllardır sürdürdüğü kirli emellerini temin için bu ortamdan istifade etmekten geri durmamış, DEAŞ'le mücadele bahanesiyle Batı'dan tarihinin en büyük lojistik desteğini almış 6-7 Ekim olayları yaşanmış. İçeride etkili olabilecek başka eylemlerin ve sınırımızın yanı başında bir terör devleti kurabilmenin gayreti içerisinde olmuştur. Ve tüm bu ataklara karşı bu güzel ülke, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istikrarını ve kamu düzenini korumak için büyük bir mücadele vermiştir" dedi.

"SADE BİR EMİR KOMUTA ZİNCİRİ OLUŞTU"

Bakan Soylu, "Kurumlarımızda yaşanan tahribatı gidermek ve etrafımızdaki bu ateş çemberinden ülkemizi korumak için kendi görev alanımızda ve kurumlarımızda pek çok adım attık. Hain darbe girişiminin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bütünüyle İçişleri Bakanlığına bağlandı. Ve burada daha hızlı karar alabilen, daha sade bir emir komuta zinciri oluştu. En büyük tahribatın oluştuğu alanlardan biri de maalesef beşeriyi kapasitesiydi. Yani insan kapasitesi, her şeyden önce Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin yapısı güçlendirildi. Son olarak bu kurumda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Külliyesi tamamlanarak hizmete girdi. Sadece bu eğitim külliyesi dahi aslında bir vizyon değişikliğinin, bir yön değişikliğinin en temel göstergelerinden birisiydi. Personel kapasitesini güçlendirmek için, attığımız adımlarla jandarmada yüzde 43 artış var. 139 bin mesai arkadaşımızın sayısı bugün yaklaşık 200 bin sınırına geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ise yüzde 52 artışla 5 bin 448 mesai arkadaşımızın sayısı 8 bin 280 sayısına geldi. Fakat her iki kurumda önemli olan adımımız profesyonellik oranında oldu. Jandarmada profesyonellik oranını 58’den 90’a, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ise yüzde 71’den yüzde 100’e çıkardık" diye konuştu.

"BUGÜN DAĞLARDAKİ TERÖRİST SAYISI 77’YE DÜŞMÜŞTÜR"

Bakan Soylu, "2016- 2022 arasında jandarma tarafından terör operasyonlarında 6 bin 399 PKK'lı evet, kimisi ölü, kimisi teslim alınmak suretiyle etkisiz hale getirilmiştir. Ve elbette ki bütün bunlarla birlikte jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonu sayısı 2016’da, 7 bin 878 seviyesindeyken 2022 itibariyle, 28 bin 691’e çıkmıştır. Jandarmamızın 2016 yılından bugüne kadar yakaladığı toplam kök kenevir miktarı 426.7 milyon adettir. Bunun nasıl bir büyüklük olduğu, parasal değeri, PKK'ya nasıl bir finans kaynağı olduğu, bu işle uğraşanlar tarafından elbette çok iyi takdir edilecektir. Jandarmamız da bu gelişmeleri yaşarken elbette ki çok mesafe aldığımızı burada ifade etmek istiyorum. Bugün dağlardaki terörist sayısı 77’ye düşmüştür. Son 6 yıl önce bu sayı 3 binler seviyesindeydi. 2016’da 25 bin 56 ilçe ve 66 liman üste konuşlanıyordu. 2023 itibariyle denizin kıyısı olan 23 ilimizin tamamıyla Van ve Bitlis illerinde 48 adet karakol. 86 adet kolluk destek timi oluşturarak liman 3 sayımızı tam 96’ya ulaştırdık. Arama kurtarma bot sayımızı yeni tip kontrol botları ile 178’den 250’ye, mobil radar sayımızı 8’den 20’ye yükseldik. Şu anda dünyadaki bilebildiğimiz en büyük seri imalat projesi olan kontrol botu alım projesi dahilinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'mıza 107 yeni tip kontrol botu alıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu terörist

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