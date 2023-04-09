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Bakan Soylu duyurdu! Önümüzdeki ay sayıları 100 bin olacak

09.04.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar kurulan konteyner sayısı 58 bin 500. Önümüzdeki ayla birlikte bunu 100 bine tamamlamış olacağız. Sonraki 2 ayda da 200 bine tamamlamış olacağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu duyurdu! Önümüzdeki ay sayıları 100 bin olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamasından satırbaşları;

Çadırkentlerdeki yaşamın standartlarını yükseltmek için çalışmalarımız devam ediyor.

Adıyaman'da enkazı ve acil yıkılacak binaları bayrama kadar bitirmiş olacağız.

Toplam 698 bin çadır kuruldu. 3 milyon gıda paketi dağıttık.

Şu ana kadar kurulan konteyner sayısı 58 bin 500. Önümüzdeki ay 100 bine tamamlamış olacağız. Sonraki 2 ayda da 200 bine tamamlamış olacağız.

İHA

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Adıyaman Süleyman Soylu konteyner

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