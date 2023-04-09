Bakan Soylu duyurdu! Önümüzdeki ay sayıları 100 bin olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamasından satırbaşları;

Çadırkentlerdeki yaşamın standartlarını yükseltmek için çalışmalarımız devam ediyor.

Adıyaman'da enkazı ve acil yıkılacak binaları bayrama kadar bitirmiş olacağız.

Toplam 698 bin çadır kuruldu. 3 milyon gıda paketi dağıttık.

Şu ana kadar kurulan konteyner sayısı 58 bin 500. Önümüzdeki ay 100 bine tamamlamış olacağız. Sonraki 2 ayda da 200 bine tamamlamış olacağız.

İHA

