Bakan Soylu duyurdu! Silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Eren Abluka-2 operasyonunda 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu paylaşımında şunları ifade etti:

"Kaçamayacaksınız!

Eren Abluka-2'de; Hakkari Kırıkdağ Köyü kırsalında 28 Haziran'da JÖH ve Jandarma Komando birliklerince J-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz! Kahraman evlatlarımıza tebrikler."

"Kaçamayacaksınız!"



EREN Abluka-2'de;

Hakkari Kırıkdağ Köyü kırsalında 28 Haziran'da JÖH ve Jandarma Komando birliklerince J-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda

4️⃣ TERÖRİST DAHA

SİLAHLARIYLA BİRLİKTE

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Kahraman evlatlarımıza tebrikler???? — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 29, 2022



