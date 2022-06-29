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  4. Bakan Soylu duyurdu! Silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiler

Bakan Soylu duyurdu! Silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiler

29.06.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de düzenlenen Eren Abluka-2 operasyonunda 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu duyurdu! Silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Eren Abluka-2 operasyonunda 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu paylaşımında şunları ifade etti:

"Kaçamayacaksınız!

Eren Abluka-2'de; Hakkari Kırıkdağ Köyü kırsalında 28 Haziran'da JÖH ve Jandarma Komando birliklerince J-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz! Kahraman evlatlarımıza tebrikler."


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pkk Süleyman Soylu
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