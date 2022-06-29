Bakan Soylu duyurdu! Silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Eren Abluka-2 operasyonunda 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu paylaşımında şunları ifade etti:
"Kaçamayacaksınız!
Eren Abluka-2'de; Hakkari Kırıkdağ Köyü kırsalında 28 Haziran'da JÖH ve Jandarma Komando birliklerince J-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz! Kahraman evlatlarımıza tebrikler."
"Kaçamayacaksınız!"— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 29, 2022
EREN Abluka-2'de;
Hakkari Kırıkdağ Köyü kırsalında 28 Haziran'da JÖH ve Jandarma Komando birliklerince J-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda
4️⃣ TERÖRİST DAHA
SİLAHLARIYLA BİRLİKTE
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Kahraman evlatlarımıza tebrikler????
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