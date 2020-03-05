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  4. Bakan Soylu duyurmuştu! Özel harekat polislerinin Edirne’ye sevki başladı

Bakan Soylu duyurmuştu! Özel harekat polislerinin Edirne’ye sevki başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2020 16:30 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meriç Nehri boyunca bin özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından farklı illerden ekipler Edirne’ye geldi.

Bakan Soylu duyurmuştu! Özel harekat polislerinin Edirne’ye sevki başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Edirne Valiliğini ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada Yunanistan güvenlik güçlerinin göçmenlere sınır hattında uyguladığı işkence ve zulme karşı tedbirlerin artırılacağı ve sınır hattında güvenliği sağlamak üzere Meriç Nehri boyunca bin özel harekat polisinin yerleştirileceğini açıklamıştı.

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EDİRNE'YE SEVKLER BAŞLADI

Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda özel harekat polisi otobüslerle Edirne'ye sevk edilmeye başladı.

Kaynak: İHA

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Edirne Bakan Soylu Özel Harekat

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