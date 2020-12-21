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Bakan Soylu paylaştı: Yunanistan'dan insanlık dışı muamele

21.12.2020 22:20 | Son Güncelleme:
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Bakan Soylu paylaştı: Yunanistan'dan insanlık dışı muamele

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda Yunanistan'ın göçmenlere yaptığı insanlık dışı anları aktaran ve yaşadığı dehşeti anlatan bir kişiye yer verdi.

Bakan Soylu twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Sayın Ylva Johansson Yunanistan’ın işkence ve insanlık dışı muameleleri artık cinayete dönüşüyor.

Frontex ’in görmezden geldiği bu cinayetlerin hesabı Yunanistan’dan sorulmayacak mı?


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