Bakan Soylu paylaştı: Yunanistan'dan insanlık dışı muamele

Bakan Soylu twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Sayın Ylva Johansson Yunanistan’ın işkence ve insanlık dışı muameleleri artık cinayete dönüşüyor.

Frontex ’in görmezden geldiği bu cinayetlerin hesabı Yunanistan’dan sorulmayacak mı?

Dear @YlvaJohansson



Torture and inhumane treatment by Greece has now turned into murder.

Won’t Greece be held responsible for these murders ignored by @Frontex?@EU_Commissionhttps://t.co/ac1KIifyRr pic.twitter.com/nsrXRBdcgL