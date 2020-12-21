Bakan Soylu paylaştı: Yunanistan'dan insanlık dışı muamele

Bakan Soylu twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Sayın Ylva Johansson Yunanistan’ın işkence ve insanlık dışı muameleleri artık cinayete dönüşüyor.
Frontex ’in görmezden geldiği bu cinayetlerin hesabı Yunanistan’dan sorulmayacak mı?
Dear @YlvaJohansson— Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) December 21, 2020
Torture and inhumane treatment by Greece has now turned into murder.
Won’t Greece be held responsible for these murders ignored by @Frontex?@EU_Commissionhttps://t.co/ac1KIifyRr pic.twitter.com/nsrXRBdcgL