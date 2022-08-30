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Bakan Soylu tanıttı! İşte yerli ve mili pasaport

30.08.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerli ve milli pasaportu tanıttı. Bakan Soylu, yeni pasaportların basımının başladığını belirterek yerli ve milli pasaportun özelliklerini anlattı. Bakan Soylu, bu pasaportlarda 'Turkey' yerine 'Türkiye' ifadesinin yer aldığına dikkati çekti. Bakan Soylu, önceki pasaportlarda 27 güvenlik ögesi bulunduğunu, yerli ve milli pasaportta ise 36 ilave güvenlik ögesinin daha yer aldığını kaydetti. İşte yerli ve milli pasaportların özellikleri...

Bakan Soylu tanıttı! İşte yerli ve mili pasaport

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece saatlerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yerli ve milli pasaportun detaylarını anlattı. Ocak ayından bu yana 1 milyon 630 bin pasaport basıldığını aktaran Soylu, geçen yılın aynı döneminde ise 1 milyon 153 bin pasaport basımının yapıldığını ifade etti.

Soylu, "Yerli pasaportlarda ilk olarak yeşil pasaport basacağız. Burada yüksek bir talep var. Günlük pasaport talebi 7-8 bindir ama son 4-5 aydır bu talep 10 bin-15 bin arasında gidip geliyor. Bu da şundan kaynaklanıyor, özellikle her şeyi siyasallaştırmayı seven bir candaş medya var. Bu medya, toplumu yanlış bilgilendirip meseleyi kaosa döndürebilmek için kasti bir anons yaptı, 'Fahiş fiyata 2023'te pasaport ulaşacak' dedi. Bu tamamen spekülatif bir söz. Öyle bir yayın yaptılar ki başarılı da oldular. Hainliğin sınırı yok. Hakikaten fitnenin, hainliğin sınırı yok. Yaklaşık 7-8 binlik üretim talebimizi 15-16 bine çekiverdiler. Biz ona da yetişiriz. Yılbaşından itibaren 1 milyon 630 bin pasaport verdik ve bunların yüzde 58'i yurt dışına çıkmadı. Pasaport yurt dışına çıkmak için kullanılmadı. Acil durumlarda zaten günü birlik pasaport veriyoruz. Bunu uzun yıllardan beri veriyoruz. O kadar seri çalışıyoruz, gelip buradan bir saat sonra pasaportunu alma imkanına sahip. Bunu da manipüle ettiler, 'Uzun kuyruklar oluşuyor' diyerek" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Yeşil pasaportta var olan süre uzatımını sağlayabilecek bir gerçekleştirmeyi 29 Ağustos, dün itibarıyla yapabilme imkanına sahip olduk. Bütün nüfus müdürlüklerimiz bunu yapabilecek. Herhangi bir ücret ödemeden, para vermeden, 5 yıllık, 3 yıllık veya 2 yıllık süresi dolan pasaportlarını 10 yıla çıkarabilecekler."

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YERLİ VE MİLLİ PASAPORTLARDA 'TÜRKİYE' YAZACAK

Yerli ve milli pasaportların özelliklerini anlatan Bakan Soylu, bu pasaportlarda 'Turkey' yerine 'Türkiye' ifadesinin yer aldığına dikkati çekti. Bakan Soylu, önceki pasaportlarda 27 güvenlik ögesi bulunduğunu, yerli ve milli pasaportta ise 36 ilave güvenlik ögesinin daha yer aldığını kaydetti.

Bakan Soylu, Türkiye'nin kendi yerli ve milli pasaportunu bu gece itibarıyla basmaya başladığını aktararak, "İlk önce bin adet basılacak, ertesi gün 2 bin, ertesi gün 5 bin, ertesi gün 10 bin adet basacağız" dedi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Darphane Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Soylu, Macaristan'la yapılan anlaşma çerçevesinde Türkiye'nin Macaristan'ın yıllık 250 bin, Macaristan'ın da Türkiye'nin 250 bin pasaportunu basacağını, doğal afetlerden kaynaklı süreç söz konusu olduğunda bu ülkelerin birbirlerinin ihtiyaçlarını gidereceğini ifade etti.

Pasaport üretiminde kullanılan yarı mamul üretimine ilişkin de adımlar attıklarını söyleyen Soylu, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki ayın sonuna kadar yaklaşık 170 bin pasaportu basmış olacağız, bu bir aylık süreç içerisinde. Daha sonra 250 bine, daha sonra 300 bine, daha sonra yükselerek devam edecek. Yeşil pasaportu bastıktan sonra, hem diplomatik hem umumi hem de gri pasaportu basmaya başlayacağız. Mümkün olduğunca 5-10 gün içerisinde yeşil pasaportun, bekleyen talebinin tamamını eritmiş olacağız. Bir üretim planlaması yaptık. Sonra hem vereceğiz hem de stoklamaya başlayacağız. Hem diplomatik hem umumi hem de gri pasaportu, yeşil pasaportun talebinin azalmasını sağlayarak gerçekleştirmiş olacağız. 120 bin umumi pasaport talebi var, şu anda elimizde 100 bin umumi pasaportumuz var. Bir problemimiz kalmış değil. Yeşil pasaport talebini de burada basarak karşılamış olacağız."

(DHA)

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Süleyman Soylu pasaport
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