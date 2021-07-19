HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Soylu: Türkiye’nin en güçlü olduğu alan kaçak göçle mücadelesidir

Bakan Soylu: Türkiye’nin en güçlü olduğu alan kaçak göçle mücadelesidir

19.07.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye’nin en güçlü olduğu alan kaçak göçle mücadelesidir. Yine Türkiye’nin en güçlü olduğu alan, iç savaş ve terörizm nedeniyle topraklarında mağdur olan, tecavüze uğrayan, çocuk yaşta katledilen insanlığa sahip çıkmasıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: Türkiye’nin en güçlü olduğu alan kaçak göçle mücadelesidir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından kaçak göçle mücadeleye ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Soylu, "Türkiye’nin en güçlü olduğu alan kaçak göçle mücadelesidir. Yine Türkiye’nin en güçlü olduğu alan, iç savaş ve terörizm nedeniyle topraklarında mağdur olan, tecavüze uğrayan, çocuk yaşta katledilen insanlığa sahip çıkmasıdır." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE GÖÇÜ YÖNETME KONUSUNDA DÜNYAYA İNSANLIK DERSİ VERMEKTEDİR"

Türkiye'nin, henüz Batı göç sağanağının farkında değilken, "mış" gibi yaparken, düzensiz göç politikasını, uyum politikalarını, göçe kaynaklık eden ülkelerle geri gönderme anlaşmalarını oluşturduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Türkiye sınır duvarları, elektro optik kuleler, aydınlatmalar, sensörlü kameralar, kanallar, optik gözetleyici araçlar, radar sistemleri, insansız hava araçları ve insanlı keşif uçaklarıyla göçü yönetme konusunda dünyaya insanlık dersi vermektedir.

"FİTNEYE, FESATA, DÜŞMANLIĞA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Bazı komşularımızın göçmenlere yaptığı işkencelerine, batının vurdumduymazlığına, tecavüz ve çocuk-yaşlı cinayetlerine, milyonlarca insanın evlerinden sürülmelerine ses çıkaramayanlar; bugünkü yaklaşımları, iftira ve yalanları tahrikkar açıklamaları, insanlıktan nasibini almamış katı kalpleri, her fırsatta Türkiye’yi kötüleyen sözleri, bayrama da medeniyetimize de kültürümüze de yakışmaz. Türkiye, etrafımızdaki coğrafyada tüm olup bitene rağmen göçü yönetmekte, ecdadımıza, komşuluğumuza, asil milletimize yakışanı yapmaktadır. Fitneye, fesata, düşmanlığa, fırsat vermeyeceğiz."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
18 yılın rekoru! Başvuru yapan yapana 18 yılın rekoru! Başvuru yapan yapana
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Erdoğan müjdeyi açıkladı: KKTC'ye külliye yapılacakErdoğan müjdeyi açıkladı: KKTC'ye külliye yapılacak
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu İçişleri Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kızına cinsel istismarda bulunan baba suçüstü yakalandı

Kızına cinsel istismarda bulunan baba suçüstü yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Müjde' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Müjde' açıklaması

'Tosuncuk'un avukatları: Bitcoin’i de yok, mal varlığı da

'Tosuncuk'un avukatları: Bitcoin’i de yok, mal varlığı da

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Baba-oğul arasına miras girdi! Küslük sürüyor

Baba-oğul arasına miras girdi! Küslük sürüyor

Erdoğan müjdeyi açıkladı: KKTC'ye külliye yapılacak

Erdoğan müjdeyi açıkladı: KKTC'ye külliye yapılacak

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Aşı olmayana kısıtlama yolda! Maç, konser, sinema, düğün...

Aşı olmayana kısıtlama yolda! Maç, konser, sinema, düğün...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"İş çığırından çıktı" dedi ve uyardı: Birkaç ay sonra...

"İş çığırından çıktı" dedi ve uyardı: Birkaç ay sonra...

"Cumhurbaşkanı adaylığı" yorumuna yanıtı dikkat çekti

"Cumhurbaşkanı adaylığı" yorumuna yanıtı dikkat çekti

Ümitcan Uygun tahliye edildi

Ümitcan Uygun tahliye edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.