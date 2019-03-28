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Bakan Soylu: Ülkenin tekerine çomak sokturmayalım (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 17:48 | Son Güncelleme

SÜLEYMAN SOYLU: BİZ BATI GİBİ DEĞİLİZ Balıkesir'in Erdek ilçesindeki mitingini tamamlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti.

SÜLEYMAN SOYLU: BİZ BATI GİBİ DEĞİLİZ

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki mitingini tamamlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti. Yaklaşan yerel seçimlerde AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz için destek isteyen Soylu, Suriye sınırında yaşanan son gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Soylu, "318 bin 500 Suriyeli, oraya huzur getirdik diye geri döndü. Bizim orada hastanemiz var, hemşiremiz var, doktorumuz var. Biz batı gibi değiliz. Gittikleri her yeri sömürdüler. Gittikleri yerde yeraltı kaynaklarını ve yerüstü kaynaklarını sömürdüler. Biz 600 yıl Osmanlı'yla gittiğimiz her yere hakkaniyet getirdik. Kardeşlik getirdik. Onlar sömürdüler. Biz Cerablus'ta, Azez'de, Afrin'de bugün bizim hastanelerimiz var. Bizim orada savcılarımız var. Hakimlerimiz, kaymakamlarımız, vali yardımcılarımız var. Polisimiz, jandarmamız var. 4 bin kilometre karede Allahu Ekber diyen imamımız var. Biz büyük bir ülkeyiz. Biz iyilik medeniyetinin çocuklarıyız" dedi.

'MİLLETİN DEĞİL PKK'NIN VEKİLLERİ'

HDP'li vekillere milletin vekili gözüyle bakmadığını belirten Soylu, "İstanbul'da Taksim Meydanı'nda toplanacaklarmış. Oradan 15 vilayet yürüyüp Apo'nun serbest kalması için Diyarbakır'a kadar yürüyeceklermiş. Bunların vekillerine milletvekili demiyorum. Onlar bu milletin vekili olamazlar. Onlar PKK'nın vekili, terörün vekilidirler. Sizi yürüten adam değildir dedik. Bırakın İstanbul'da Taksim'de yürümeyi, 1 metre sonra polisimiz onları şapa oturttu. Diyarbakır'da burunlarını çıkaramadılar. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da huzur var, kardeşlik var" ifadelerini kullandı.

'PKK'NIN 10 MİLYAR LİRALIK UYUŞTURUCUSUNU YAKALADIK'

Uyuşturucuyla mücadelede kararlı adımlar atıldığını vurgulayan Soylu, "Uyuşturucu ölümlerini geçen yıla göre yarı yarıya düşürdük. Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını yapıyoruz. Bir günde 7.2 ton esrar, bin 250 kilo eroin, cumhuriyet tarihinde böyle yakalamalar yok. Terör örgütü PKK'nin 10 milyar liralık uyuşturucusunu yakaladık. Şah damarlarını kestik. Bir ton kokain yakaladık. 260 ton bonzaiyle çocuklarımızı zehirleyeceklerdi" dedi.

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