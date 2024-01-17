Bakan Tunç'tan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna verilen cezaya ilişkin açıklama 'Böyle bir sonuç doğurdu'

Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, "Taksirle ölüme neden olmak"tan 2 yıl 6 hapis cezası verilmişti. Hapis cezası adli para cezasına çevrilmişti. Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırılmış, 6 ay süreyle ehliyetinin geri alınmasına karar verilmişti. Kamuoyunda büyük bir gündem yaratan bu olayla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

"ŞİKAYETÇİNİN VAZGEÇMİŞ OLMASI DA BÖYLE BİR SONUÇ DOĞURDU"

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kaza sonucu yargılandığı davaya ilişkin Bakan Tunç, "Taksirle işlenen suç mahkemenin takdiri. Şikayetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu. Kamu davası devam etti. Alınan cezanın miktarı açısından karar bu yönde oldu." ifadelerini kullandı.







