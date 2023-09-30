Bakan Uraloğlu'dan Doğu Ekspresi açıklaması: 84 sefer gerçekleştirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kars arasında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla yurt içi ve yurt dışı tren turları açısından avantajlı konumda olduğunu vurgulayan Uraloğlu, bu kapsamda 1990'lardan 2000'li yılların ortalarına kadar düzenli tren turlarının yapıldığını anımsattı.

Uraloğlu, dünyanın en güzel ilk dört tren rotası arasında gösterilen Ankara-Kars arasında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi'nin özellikle gençler, doğa tutkunları, fotoğraf çekmek isteyen gruplar başta olmak üzere her yaştan yolcuya yüksek kalitede, farklı bir tatil seçeneği sunduğunu ifade etti.

Turistik Doğu Ekspresi'nin son yıllarda büyük ilgi gördüğünü ve her yaştan her milletten seyahat tutkunlarının ilgi odağı olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi aralıktan itibaren haftada üç gün sefer yapacak. Ekspres, Ankara'dan 11 Aralık 2023-8 Mart 2024 ve Kars'tan 13 Aralık 2023-10 Mart 2024 tarihleri arasında sefer yapacak. Ankara'dan, pazartesi, çarşamba, cuma, Kars'tan ise çarşamba, cuma, pazar günleri hareket edecek. Turistik Doğu Ekspresi bu sezon Ankara-Kars yönünde 42, Kars-Ankara yönünde 42 olmak üzere toplam 84 sefer yapacak." diye konuştu.

TREN GÜZERGAHTA TURİSTİK YERLERİN GEZİLMESİ İÇİN DURACAK

Uraloğlu, sefer yapacak trenin 8 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluştuğunu ve trenin kapasitesinin 160 kişilik olduğunu bildirdi.

Tren teşkilatında bulunan 8 yataklı vagonun 6'sının bilet satışlarının seyahat acenteleri üzerinden yapılacağını belirten Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"2 vagon ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından bireysel yolculara satılacak. Öte yandan Turistik Doğu Ekspresi için bu sezon sabit fiyat uygulaması yerine ekonomik şartlar, işletme maliyeti ve talep durumu dikkate alınarak değişken fiyat politikasına geçildi. Güzergahı üzerindeki tarihi ve turistik yerlerin gezilmesi için Ekspres, Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum'da, Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas'ta yaklaşık 3'er saatlik duruşlar yapacak."

Uraloğlu, Ankara-Kars-Ankara arasında işletilen Turistik Doğu Ekspresi'nin dışında yurt içinde yeni rotalarda işletilebilecek turizm amaçlı trenlerle ilgili başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, sivil toplum kuruluşları, turizm acenteleri veya ilgili kurumlarla yapacakları çalışmalar sonucunda oluşacak taleplere imkanlar doğrultusunda destek verileceğini sözlerine ekledi.

