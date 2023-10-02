Bakan Uraloğlu canlı yayında tek tek duyurdu! Türkiye Kart: Ödeme sistemlerinde de yolculuklarda da kullanılacak...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

TÜRKİYE KART

Ödeme sistemlerinde de yolculuklarda da kullanılacak... Kartın bir ücreti olmayacak. Siz ön ödeme yapabilirsiniz şahsınıza ait bir banka hesabı ile ilişkilendirebilirsiniz. Doğrudan bu hesabı PTT’de tutabilirsiniz. Bizim amacımız o zaten orada kullandığınız anda bütün ilgili paydaşlar belediyeler anlık olarak görüyor. Haftalık aylık ne zaman ise paraları ilgili hesaba aktarıyorsunuz.

ÜCRETSİZ İNTERNET

Yaklaşık 3,6 milyon öğrencimizi kapsayacak olan bu projede bunu hak eden öğrencilerimiz kullanmış olacak. Bu ay başlayacağız vermeye inşallah.

DİJİTAL CÜZDAN

Dijital cüzdan, NFC, karekod gibi alternatif ödeme yöntemlerini barındırıyor.

ZENGEZUR KORİDORU

224 km bölümün ihalesini yapıp çalışmalara başlıyoruz. İran'la temasları sağlayıp koridoru hayata geçireceğiz.



