Bakan Uraloğlu canlı yayında tek tek duyurdu! Türkiye Kart: Ödeme sistemlerinde de yolculuklarda da kullanılacak...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
Ödeme sistemlerinde de yolculuklarda da kullanılacak... Kartın bir ücreti olmayacak. Siz ön ödeme yapabilirsiniz şahsınıza ait bir banka hesabı ile ilişkilendirebilirsiniz. Doğrudan bu hesabı PTT’de tutabilirsiniz. Bizim amacımız o zaten orada kullandığınız anda bütün ilgili paydaşlar belediyeler anlık olarak görüyor. Haftalık aylık ne zaman ise paraları ilgili hesaba aktarıyorsunuz.
Yaklaşık 3,6 milyon öğrencimizi kapsayacak olan bu projede bunu hak eden öğrencilerimiz kullanmış olacak. Bu ay başlayacağız vermeye inşallah.
Dijital cüzdan, NFC, karekod gibi alternatif ödeme yöntemlerini barındırıyor.
224 km bölümün ihalesini yapıp çalışmalara başlıyoruz. İran'la temasları sağlayıp koridoru hayata geçireceğiz.